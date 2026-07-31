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Häuser in Altınova, Türkei

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duplexes
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4 immobilienobjekte total found
Haus 20 zimmer in Altınova, Türkei
Haus 20 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 850 m²
Etagenzahl 4
Nicht fertiggestelltes Gebäude mit Blick auf die Brücke in Altınova, Yalova Yalova ist einer…
$488,117
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$180,860
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$180,860
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 5 zimmer in , Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 1/2
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer bewachten Anlage in der Nähe der Brücke in Kaytaz…
$138,606
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