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Häuser in Sapanca, Türkei

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6 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Blick auf den Sapanca-See, umgeben von Natur in Sakarya Sapanca Sapanca ist eine …
$439,560
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Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Villa mit privatem Pool und Waldblick in Sapanca, Sakarya Sapanca gilt mit seiner üppigen Na…
$648,930
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Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Villen in Sapanca in einer Anlage mit privatem Pool zu verkaufen Diese Villen befinden sich …
$550,607
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Haus 4 zimmer in Sapanca, Türkei
Haus 4 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Seeblick-Häuser in einem Projekt mit Pool in Sapanca Sakarya Die Doppelhaushälften in einer …
$190,352
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Villa 4 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 4 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Blick auf den Wald und privatem Pool in einer bewachten Wohnanlage in Sapanca Sap…
$586,466
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Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
$198,159
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TekceTekce
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