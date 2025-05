Das Projekt umfasst Wohnmöglichkeiten von 2+1 bis 5+1 Duplexs sowie das weltberühmte Hotel.

Eigenschaften:

Fitnessstudio

Schwimmbad

Sauna

Jacuzzi

Kinderspielplatz

Wellnesszentrum

Sicherheit rund um die Uhr

3-stufiger Parkplatz

Siemens eingebautes Set (Schiene, Backofen, Haube)

Siemens Spülmaschine

Siemens Mikrowelle

2 Mitsubishi Klimaanlagen

Zentrale Fußbodenheizung

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt befindet sich in einer der wichtigsten und strategischen Standorte, direkt an der E5 Hauptstraße und an der Kreuzung mit der TEM-Straße. Eines der Besonderheiten des Projekts ist die Nähe zu Transporteinrichtungen.