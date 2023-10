Esenyurt, Türkei

von €173,695

72–122 m² 2

Die HP1 Hayatpark Still Residence befindet sich in Bahcehir, der wachsenden Stadt Istanbul. Ein ganz neues Projekt, in dem Sie die Kraft der modernen Architektur spüren werden. Das Projekt, bestehend aus 529 unabhängigen Abschnitten, Blöcke A und B, liegt eine 20-minütige Fahrt vom Flughafen Istanbul entfernt und befindet sich neben öffentlichen und privaten Krankenhäusern. Der Komplex besteht aus 4 Arten von Wohnungen: 1 1 ( zwei Arten von 72 und 82 m ² ), 2 1 ( 122 m ² ) und Loft ( 110 m ² ). Infrastruktur: - Generator; - Lobby; - Überdachter / offener Parkplatz; - Sozial- und Sportzonen; - Basketball, Fußball, Tennisplatz; - Sporthalle; - Spielplätze; - Cafeteria. Ort: Die Region Bachechehir liegt im europäischen Teil Istanbuls am Marmarameer. Die Vorteile des Bezirks sind günstige Lage, Nähe zur Natur und hochwertige Immobilien. Die Küste ist nur 6 km entfernt und der Flughafen ist 30 km entfernt. Der Taksim-Platz, der als historisches Stadtzentrum gilt, liegt 35 km entfernt. Bachechehir ist Teil einer großen Metropole, umgeben von dynamischen Geschäftsvierteln, behält jedoch ein ruhiges und gemessenes Erscheinungsbild bei, das beste für einen dauerhaften Aufenthalt.