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Häuser am Meer in Ägäisregion, Türkei

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Bodrum
6
Mugla
389
Fethiye
71
Izmir
62
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119 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Innen und Außenpool in Faralya Fethiye Mit seiner natürlichen Schönhe…
$993,096
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Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$358,283
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
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Haus 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$506,375
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Villa 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 910 m²
Etagenzahl 2
Haus mit Meerblick und luxuriöser Ausstattung in Bodrum Yalıkavak Das zum Verkauf stehende H…
$8,42M
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Villa 7 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 7 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa in Strandnähe in Çeşme İzmir Die Villa befindet sich im Stadtteil Fenerci…
$2,32M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa in dem preisgekrönten Projekt in Fethiye Ölüdeniz Die freistehende Villa …
$802,338
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Haus 5 zimmer in Urla, Türkei
Haus 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/3
Neu gebaute Doppelhaushälften mit Garten und Pool in einer ruhigen Gegend von Urla, Izmir Di…
$547,995
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit privatem Pool und schöner Aussicht in Yahşi Bodrum Die freistehenden…
$2,25M
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villen in einem Projekt mit allen Hoteldienstleistungen und einem Privatstrand …
$9,03M
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Haus 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Haus 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 309 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen in einer Anlage mit Zugang zum Strand in Bitez Bodrum Bitez, eine der landschaft…
$3,68M
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Reihenhaus 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Häuser mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in Bodrum, Türkei Diese Häuser mit Panoramab…
$802,338
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Villa mit schickem Meerblick und Yalykavak Bezirkein isoliertes Grundstück von 1,870 m2 mit …
$1,000,000
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,14M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 460 m²
Etagenzahl 3
Shell & Core Villa mit Blick auf den Yachthafen und das Meer in Bodrum Yalıkavak Diese freis…
$2,76M
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 468 m²
Villen in einer Anlage mit zahlreichen Annehmlichkeiten in Yalıkavak, Bodrum Die Villen befi…
$3,99M
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Einzigartige freistehende Villen mit Meerblick und modernen Wohnräumen Moderne Villen zum Ve…
$2,96M
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Haus 4 zimmer in Foça, Türkei
Haus 4 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Villen am Meer in einer bewachten Anlage in Foça, Izmir Dieses Projekt setzt mit seinem mini…
$379,086
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Villa 5 zimmer in Milas, Türkei
Villa 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Freistehende und halb freistehende Villen mit Intelligenten Heim Systemen und Gärten in eine…
$870,200
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 570 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick und Privatstrand in Bodrum Gündoğan Die Region Gündoğan befindet sich i…
$5,46M
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
6-Zimmer-Häuser mit Meerblick und großzügigen Gartenbereichen in Bodrum Gümüşlük Die Häuser …
$2,57M
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Haus 6 zimmer in Urla, Türkei
Haus 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/2
Strandvillen mit privaten Pools, Gärten und Terrassen in Urla, İzmir Urla ist eine der bekan…
$578,783
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/2
Neue freistehende Villa in Kuşadası in der Nähe von Einrichtungen des täglichen Bedarfs zu v…
$381,515
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Panoramablick auf das Meer Villen mit Privatpool in Bodrum Konacık Die freistehenden Villen …
$1,92M
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Haus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/2
Doppelvilla mit privatem Pier und Pool in Bodrum Türkbükü Türkbükü, bekannt für sein azurbla…
$534,121
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Villen mit Privatpools in einer sicheren Anlage in Yalıkavak Bodrum Yalıkavak ist eine der b…
$2,90M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Villen mit Meerblick und Pool in Bodrum, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Die freis…
$632,390
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Doppelhaus 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 328 m²
Etagenzahl 1
Residenz-Wohnungen in einem privilegierten Projekt direkt am Meer in Bodrum Türkbükü Die zum…
$3,21M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Meerblick und privatem Pool in Bodrum Freistehende Villen befinden s…
$988,471
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Doppelhaus 6 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 227 m²
Stockwerk 9/9
Brandneue Maisonette-Wohnung mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese brandneue Maisonette-Wo…
$1,05M
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