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Häuser in Konak, Türkei

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duplexes
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5 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Konak, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 8/8
Wohnungen in Küstennähe in einem sicheren Gebäude in Konak, İzmir Konak ist in Bezug auf Kul…
$830,085
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Doppelhaus 3 zimmer in Konak, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 8/8
Wohnungen in Küstennähe in einem sicheren Gebäude in Konak, İzmir Konak ist in Bezug auf Kul…
$682,103
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Doppelhaus 5 zimmer in Konak, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 8/10
Wohnung in einem neu erbauten familienfreundlichen Gebäude in İzmir Alsancak Die speziell ge…
$927,198
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Haus 5 zimmer in Konak, Türkei
Haus 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk 32/34
$69,76M
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Haus in Konak, Türkei
Haus
Konak, Türkei
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$399,934
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