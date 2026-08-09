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Häuser mit Swimmingpool in Ägäisregion, Türkei

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Bodrum
6
Mugla
389
Fethiye
71
Izmir
62
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44 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
TOP TOP
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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INEST HOMES
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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INEST HOMES
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxuriöse Villen mit privatem Pool und atemberaubender Aussicht in der Nähe des Ufers in Bod…
$1,04M
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Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
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INEST HOMES
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
SOLE AUTHORIZED NACH JILTAŞ HOMES REAL ESTATEDiese exklusive Villa befindet sich in Hisarönü…
Preis auf Anfrage
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Homes Gayrimenkul
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Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Luxus-Villas mit privatem Pier und Pool in Bodrum Turkbuku Turkbuku, bekannt für seine azure…
$570,900
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Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Das Bodrum liegt an den westlichen Küsten der Türkei und bietet eine einzigartige Mischung a…
$1,30M
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Haus 5 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Diese atemberaubenden Villen mit privaten Pools, mit atemberaubendem Blick auf die Natur und…
$1,98M
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Haus 2 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 2 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Entdecken Sie eine Vielzahl moderner Villen im Herzen von Bodrum, inspiriert vom traditionel…
$543,928
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Haus 4 Schlafzimmer in Ölüdeniz, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Ölüdeniz, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Fethiye, bekannt für sein warmes mediterranes Klima, üppige fruchtbare Länder und atemberaub…
$1,36M
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Haus 5 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 368 m²
Diese exklusiven Villen befinden sich im begehrten Ortakent Bereich von Bodrum und bieten ei…
$1,62M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
MwSt.
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Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Smart Homes Umgeben von Natur in Bodrum Adabuku Im schnell wachsenden Bereich von Adabuku, B…
$565,062
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Haus 1 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 1 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Luxury Seafront Properties with Private Beach Access in Yalıkavak Bodrum Beach-front Eigensc…
$686,480
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Haus 3 Schlafzimmer in Foça, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Foça, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Diese exklusive Villa befindet sich auf der serene sovalye Insel, der einzigen bewohnten Ins…
$3,79M
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Haus 4 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 265 m²
Stylish Detached Villas mit Citizenship Opportunity in Bodrum Turkbuku Turkbuku, auch bekann…
$1,34M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🏡 Villa in Uzumlu, Fethiye Nur 15 Minuten vom Meer entfernt, ruhige, erhöhte Lage, umgebe…
$1,000,000
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INEST HOMES
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Haus 4 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
In der malerischen Gegend von Gumusluk, Bodrum, bieten diese freistehenden Villen eine perfe…
$1,34M
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Haus in Bodrum, Türkei
Haus
Bodrum, Türkei
Fläche 305 m²
Luxuriöse Investitionsvillen mit Smart Home Systems, Seafront Living in Bodrum Gumusluk In d…
$3,33M
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Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 31/3
Jalykawak, DermilDuplex 175m 2Boutique-Residenz von 16 Villen und Ferienwohnungen13 Badezimm…
$600,000
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Haus 4 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Luxus-Stein-Villas mit Panoramablick auf das Meer in Bodrum Gumusluk Eingebettet in einem pr…
$988,859
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Haus 5 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Luxuriöse Villen mit privaten Pools in Bodrum Diese freistehenden Villen im Stadtteil Konacı…
$2,33M
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Haus 2 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 2 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Investitionsmöglichkeit: Sea-View-Eigenschaften mit Smart Home Systems in Bodrum Gumusluk In…
$1,23M
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Villa 5 zimmer in Faralya, Türkei
Villa 5 zimmer
Faralya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa am Meer in Faralya – ein Ort, an dem die Natur Teil Ihres Lebens wird. Es gibt O…
$680,000
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Haus 6 Schlafzimmer in Ölüdeniz, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Ölüdeniz, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
Fethiye, einer der schönsten Viertel von Mugla, bietet eine einzigartige Mischung aus ruhige…
$1,18M
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Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Moderne Villen mit Smart Home Technology in Dorttepe, Milas Im charmanten Viertel Dorttepe v…
$1,01M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Vorteile des Projekts:Privater Pool Privater Strand Meerblick Gemeinsame Pools mit Wasserrut…
$730,519
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Leben am Wasser ist ein Traum, der Wirklichkeit werden kann.Im Zentrum von Fethiye, nur 150 …
$550,000
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INEST HOMES
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Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Luxusinvestition: Freistehende Häuser mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer in Bo…
$1,63M
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Eigenschaftstypen in Ägäisregion

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