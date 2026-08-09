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Häuser in Didim, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 zimmer in Didim, Türkei
Ferienhaus 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 4 000 m²
Etagenzahl 5
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Haus 3 zimmer in Didim, Türkei
Haus 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 5
Ein modernes und luxuriöses Wohnprojekt in Altınkum, Didim Türkei  Makler Provision frei …
$218,789
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Haus 4 zimmer in Didim, Türkei
Haus 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöser und moderner Komplex Doppelhaus Villa  Bieten Sie Ihnen die Möglichkeit am Poo…
$384,360
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Doppelhaus 4 zimmer in Didim, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
$7,53M
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