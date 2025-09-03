Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ula
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Ula, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Gokova, Türkei
Haus 3 zimmer
Gokova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Elite Strandvilla mit Möbeln. Mit Pool, Spielplatz; Terrassen zwischen Villen; Schutz rund u…
$678,850
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Ula, Türkei
Haus 5 zimmer
Ula, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen mit privaten Pools in einer gesicherten Anlage in Muğla Esentepe Diese prestiget…
$376,882
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen