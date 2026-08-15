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Häuser in Foça, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Foça, Türkei
Haus 4 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Villen am Meer in einer bewachten Anlage in Foça, Izmir Dieses Projekt setzt mit seinem mini…
$377,097
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Villa 6 zimmer in Foça, Türkei
Villa 6 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende, geräumige Villa mit Parkplatz in İzmir Foça Dieses Projekt definiert das Konze…
$1,10M
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Haus 3 Schlafzimmer in Foça, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Foça, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Diese exklusive Villa befindet sich auf der serene sovalye Insel, der einzigen bewohnten Ins…
$3,79M
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