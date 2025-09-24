Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
241 immobilienobjekt total found
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in El Albir, Spanien Ein Haus, in dem Sie bleiben…
$1,72M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Modern houses to choose in a  new quiet area of Finestrat. Open views to the sea and mountai…
$465,240
Eine Anfrage stellen
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Schönes dreistöckiges Haus in einem schönen und ruhigen Viertel von La Nucia. Im Erdgeschoss…
$523,422
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ART Real Estate Costa Blanca SL
Sprachen
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
AdriastarAdriastar
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Die freistehenden Villen befinden sich in einer privilegierten natürlichen Umgebung, nur wen…
$837,991
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$866,910
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Es ist als vollständig begehbarer Raum konzipiert, mit Innen- und Außenwegen, die den Zugang…
$872,907
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$485,491
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 553 m²
Luxury villa in Sea Hills, Finestrat, Costa Blanca The property has 4 bedrooms, 5 bathrooms,…
$2,62M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
House with sea and mountain views in a privilage area of Finestrat. Plot  of 700m22with a sw…
$612,729
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Spektakuläre Residenz in Altea Hills mit Meer- und Bergblick. Dieses exklusive Anwesen wurde…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Exclusive Villas in Alfaz del Pi, Costa Blanca A residential complex consisting of 12 houses…
$648,820
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 517 m²
Luxury villa in the Sierra de Altea, North Costa Blanca In the Sierra de Altea, with impress…
$2,28M
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 600 m²
Einzigartige Villa zum Verkauf in Alfaz del Pi. Das Anwesen befindet sich in einer grünen Um…
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 655 m²
Die Villa in Finestrat befindet sich in der luxuriösen Urbanisation Sierra Cortina Resort. …
$3,08M
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 800m2 HOUSE: 200 m2 built…
$850,553
Eine Anfrage stellen
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 346 m²
Eine Immobilie zum Verkauf in der Urbanisation Bello Horizonte in La Nucia – eine dreigescho…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Villas for sale in Alfaz del Pi, Costa Blanca This Ibiza-style property with 3 bedrooms and …
$732,784
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 335 m²
3 Schlafzimmer Luxus Villen in der Nähe von Benidorm. Luxus Villen mit 3 Schlafzimmern auf e…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Neubau in komplett begrünten Bereichen, wodurch eine räumliche Harmonie entsteht, die mit de…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 independent homes of avant-garde design…
$860,367
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Die Villa befindet sich im Bereich „Entre Naranjos y Flores“ in Alfaz del Pi. Es handelt sic…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Rustic house located in a quiet area, surrounded by nature, good access to the road, which g…
$412,101
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 462 m²
Exklusive Villen mit Meer- und Bergblick in Finestrat, Alicante. Ein neues Projekt mit 10 …
$692,506
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Er baut 12 Luxusvillen mit eigenem Pool und Privatparkplatz auf den Grundstücken. Die Größe …
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 independent homes of avant-garde design…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Große freistehende Villen im modernen Stil mit 2 und 3 Schlafzimmern in der Nähe von Benidor…
$447,771
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 216 m²
Schönes Haus mit Meerblick in Finestrat - PG1110241 5 Schlafzimmer, 4 Badezimmer. Teppichflä…
$710,156
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 397 m²
We offer a new High Tech villa in the elite  Sierra Cortina protected area with large window…
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Die freistehenden Villen befinden sich in einer privilegierten natürlichen Umgebung, nur wen…
$579,610
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen