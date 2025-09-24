Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
116 immobilienobjekte total found
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$866,910
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 880 m²
Wenn Sie nach einem geräumigen Familienhaus suchen, ist dieses Angebot für Sie gemacht. Das …
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 553 m²
Luxury villa in Sea Hills, Finestrat, Costa Blanca The property has 4 bedrooms, 5 bathrooms,…
$2,62M
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 308 m²
Premium Class Villa in Benidorm, Fläche 308 m2 - JPC118180 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Tep…
$754,119
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 517 m²
Luxury villa in the Sierra de Altea, North Costa Blanca In the Sierra de Altea, with impress…
$2,28M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 655 m²
Die Villa in Finestrat befindet sich in der luxuriösen Urbanisation Sierra Cortina Resort. …
$3,08M
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 299 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 299 m2.Plot size: 400 m2.Garden: 160 m2, terrace: 83 m2, solari…
$726,674
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 800m2 HOUSE: 200 m2 built…
$850,553
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Villas for sale in Alfaz del Pi, Costa Blanca This Ibiza-style property with 3 bedrooms and …
$732,784
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 independent homes of avant-garde design…
$860,367
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 459 m²
Schönes Haus in Finestrat, Costa Blanca - PM117735 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer. Teppichfläc…
$2,36M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Er baut 12 Luxusvillen mit eigenem Pool und Privatparkplatz auf den Grundstücken. Die Größe …
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich im zentralen Bereich von Albir, in der Nähe aller Dienstleistungen u…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 independent homes of avant-garde design…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$463,443
Eine Anfrage stellen
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Schöne Villa in einem schönen und ruhigen Viertel von La Nucia. Diese Immobilie wurde mit ho…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 434 m²
Luxury villa in Alfaz del Pi, Costa Blanca A unique home located in a quiet environment, les…
$1,63M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 436 m²
Premium villa in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Detached house in the exclusive are…
$1,91M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Die Luxusvilla befindet sich in Golf Bahia, einer ruhigen Wohngegend zwischen der Landschaft…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
Die neue Wohnanlage an der Costa Blanca in einer ruhigen Gegend, gut angebunden und in der N…
$645,951
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Geräumige Villa in der Nähe des Zentrums von Albir, in einer ruhigen Gegend in der Nähe alle…
$808,894
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Luxury villa for sale in Finestrat, Costa Blanca, Spain. 4 bedrooms, 3 complete bathrooms an…
$817,731
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Polop, Spanien
Villa 3 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 1
Polop liegt am Fuße eines Berges, bietet einen ruhigen Lebensstil umgeben von der Natur, wäh…
$443,524
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A place magically located between the mountains a…
$648,820
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Eine tolle Villa komplett Erdgeschoss im Zentrum von Albir. Wenn Sie nach einer Villa mit al…
$756,968
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Villa 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante Villen mit Meerblick und opulenten Annehmlichkeiten in Finestrat Alicante Costa Bla…
$911,694
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
$1,96M
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Beautiful villas for sale in Polop, Costa Blanca, Alicante Some wonderful homes on plots of …
$594,297
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Beautiful villas for sale in Polop, Costa Blanca, Alicante Some wonderful homes on plots of …
$621,558
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

