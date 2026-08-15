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Villen mit Bergblick kaufen in la Marina Baixa, Spanien

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Benidorm
52
Altea
110
La Nucia
71
Villajoyosa
13
49 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 512 m²
Etagenzahl 2
Fantastische, große Villa mit Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Padel-Tennisplatz und atember…
$676,158
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Villa 6 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 6 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 224 m²
Freistehende Luxusvilla mit Meerblick in Finestrat Alicante. Diese luxuriöse Villa in Finest…
$960,778
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,28M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
Unglaublich moderne Villa mit großem Infinity-Pool, Garten, Keller und atemberaubendem Panor…
$781,245
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool, Bergblick
$1,28M
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$738,266
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 259 m²
Air conditioning, Tuin, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen
$585,953
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Air conditioning, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$805,698
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Villa 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
Superior-Villa mit privatem Pool, schönem Garten und herrlichem Blick auf das Meer und Benid…
$1,22M
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,39M
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stilvolle Villen in der Nähe von Golfplätzen in Polop Alicante Polop ist eine Stadt in der P…
$542,953
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Villa 6 zimmer in Altea, Spanien
Villa 6 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 405 m²
Etagenzahl 3
Atemberaubende Villa mit privatem Pool. Großer Garten, große Terrassen in Premium-Bereich mi…
$3,11M
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Villa 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 398 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Luxusvilla in erstklassiger Lage mit Pool und großer Dachterrasse mit herrlicher A…
$809,022
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool, Bergblick
$1,44M
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Villa 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Etagenzahl 2
Exquisite Villa in einer privilegierten Gegend in der Nähe von Benidorm mit privatem Pool, G…
$1,11M
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Villa 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Stilvolle Villen mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge in Finestrat Entdecken Sie …
$723,998
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Villa 4 zimmer in Altea, Spanien
Villa 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Superior Villa mit modernem Design, Infinity-Pool und herrlichem Panoramablick auf…
$2,13M
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$824,300
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Villa 5 zimmer in Polop, Spanien
Villa 5 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Moderne Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern in ruhiger Hügellage in Polop an der Costa Blanca D…
$724,027
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 530 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Luxusvilla mit großzügigen Terrassen und atemberaubendem Meerblick in traumhafter …
$2,45M
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$666,374
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Villa 9 zimmer in Altea, Spanien
Villa 9 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 417 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige, möblierte Großvilla mit atemberaubendem Panoramablick aufs Meer und Pool in p…
$1,31M
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Villa 8 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 8 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 488 m²
Beeindruckende Neubauvilla mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Panoramablick auf das …
$1,55M
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Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$996,713
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 252 m²
Air conditioning, Tuin, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$843,948
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Villa 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 229 m²
Etagenzahl 2
Außergewöhnliche Villa mit Panoramablick auf Meer und Berge, einem privaten Pool und einem g…
$572,299
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Villa 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Moderne einstöckige Villa mit Pool, Dachterrasse und herrlichem Meerblick vor Benidorm Li…
$624,145
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Garage, Privater Pool, Bergblick, Balkon
$1,02M
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Tuin, Terras, dakterras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$871,967
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$695,249
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Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

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