Villen in der Nähe des Golfclubs in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Villa for sale in Polop Hills, Costa Blanca North with sea views The residential complex is …
$372,935
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
VIP Class House in Polop, 3 Schlafzimmer - LS119570 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichflä…
$356,955
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
$1,96M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Modern villa in Finestrat Hills, Costa Blanca This villa was delivered in July 2019 and is o…
$676,081
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Beautiful villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A complex made up of 11 unique and diff…
$1,04M
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Individual villas with sea views in Polop Hills, Costa Blanca North with sea views The resid…
$599,749
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Luxury villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Its location allows you to enjoy on…
$1,53M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
(Der angegebene Preis wird in Spanien immer ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die hinzuzurechne…
$757,865
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Villas with independent plots, situated in a uniq…
$539,774
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Villas for sale in Balcón de Finestrat, Costa Blanca An exclusive complex of 9 detached vill…
$708,795
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Independent villas in Finestrat, Costa Blanca Each house has 3 bedrooms and 3 bathrooms, pri…
$718,609
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
One floor villa in La Nucia, Costa Blanca The house has a constructed area of 350 m2 distrib…
$779,674
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca The layout of each house on its plot is ch…
$736,056
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 331 m²
Espectacular villa and Finestrat, Costa Blanca, Alicante Es un complejo de lujo de 11 villas…
$871,272
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Townhouses in Balcón de Finestrat, Costa Blanca The townhouses have 3 bedrooms and 3 bathroo…
$405,649
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca The layout of each house on its plot is ch…
$648,820
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Independent villas in Finestrat, Costa Blanca Each house has 3 bedrooms and 3 bathrooms, pri…
$598,659
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
(Der angegebene Preis wird in Spanien immer ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die hinzuzurechne…
$1,36M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 336 m²
Beautiful villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A complex made up of 11 unique and diff…
$975,956
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 501 m²
$1,78M
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Neue Villa in Polop, 3 Schlafzimmer - LBD119508 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichfläche:…
$412,205
