Villa mit Garten kaufen in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
115 immobilienobjekte total found
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
NIEUWBOUW VILLA'S IN FINESTRAT Nieuwbouwwijk van 22 villa's gelegen in Finestrat. Elke oc…
$773,332
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen met privézwembaden in La Nucía, vlakbij Benidorm Premium omhei…
$1,52M
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in El Albir, Spanien Ein Haus, in dem Sie bleiben…
$1,72M
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 880 m²
Wenn Sie nach einem geräumigen Familienhaus suchen, ist dieses Angebot für Sie gemacht. Das …
$1,73M
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Spektakuläre Residenz in Altea Hills mit Meer- und Bergblick. Dieses exklusive Anwesen wurde…
$1,11M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Moderne einstöckige Villen mit privatem Pool in Finestrat – Ruhe trifft auf Leben an der Küs…
$715,831
Century 21Century 21
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Moderne villa's te koop in het hart van de Costa Blanca, Alicante Ontdek een prachtig nieuw…
$822,882
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 600 m²
Einzigartige Villa zum Verkauf in Alfaz del Pi. Das Anwesen befindet sich in einer grünen Um…
$1,86M
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 346 m²
Eine Immobilie zum Verkauf in der Urbanisation Bello Horizonte in La Nucia – eine dreigescho…
$1,01M
Atlas PropertyAtlas Property
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Die Villa befindet sich im Bereich „Entre Naranjos y Flores“ in Alfaz del Pi. Es handelt sic…
$1,74M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Rustic house located in a quiet area, surrounded by nature, good access to the road, which g…
$412,101
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Er baut 12 Luxusvillen mit eigenem Pool und Privatparkplatz auf den Grundstücken. Die Größe …
$1,26M
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
NIEUWBOUW VILLA'S IN ALFAZ DEL PI Nieuwbouw privé urbanisatie van 12 villa's met eigen zwem…
$955,223
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
NEUBAU VILLEN IN FINESTRAT Neubau von 9 Villen in Finestrat, in der Sierra Cortina – einer…
$1,01M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 998 m²
NEU GEBAUTE LUXUSVILLA IN FINESTRAT MIT MEERBLICK Neubau-Luxusvilla mit Meerblick in Sierra…
$4,67M
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Wonderful rustic finca situated in the lower area of Rincon de Loix, with a surface area of …
$1,63M
Villa 3 zimmer in Polop, Spanien
Villa 3 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 1
Polop liegt am Fuße eines Berges, bietet einen ruhigen Lebensstil umgeben von der Natur, wäh…
$443,524
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Nieuwbouw Villa's in Polop, Alicante Modern wonen omringd door de natuur Ontdek deze exclus…
$737,821
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 348 m²
Neue Villen in Finestrat - Luxus, Natur und Meerblick Exklusive Wohnanlage in Sierra Cortin…
$781,581
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE VILLA'S IN FINESTRAT Nieuwbouw van herenhuizen en halfvrijstaande…
$640,266
Villa 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Villa 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante Villen mit Meerblick und opulenten Annehmlichkeiten in Finestrat Alicante Costa Bla…
$911,694
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 313 m²
Die Unterkunft befindet sich in einem ruhigen Teil von Alfaz del Pi, aber nur wenige Minuten…
$697,162
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Luxueuze nieuwbouwvilla's in Sierra Cortina, Finestrat Ontdek de elegante nieuwe ontwikkeli…
$1,01M
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Modern House in a quiet area of Albir. Plot with a swimming pool,  bbq, open terrace and rel…
$683,220
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN BALCON DE FINESTRAT Neue moderne Villen in Balcon de Finestrat. Gro…
$798,123
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Garten, Terrasse, Parkplatz, Privater Pool
$690,014
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Moderne villa's te koop in het hart van de Costa Blanca, Alicante Ontdek een prachtig nieuw…
$676,906
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
SEAVIEW 5 befindet sich in der Sierra Cortina, einer Oase der Natur, die ihre natürlichen Qu…
$971,837
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
MITTELMEER IN REINEM ZUSTAND, INNERHALB UND AUSSERHALB IHRES ZUHAUSES Auf halbem Weg zwisc…
$594,642
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Diese einzigartige Villa bietet ein wunderbares Zusammenspiel zwischen modernem Komfort und …
$756,519
