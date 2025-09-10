Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
163 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Schöne Zwei-Zimmer-Wohnung in einem geschlossenen Komplex in Sierra Cortina Finestrat. Die W…
$343,942
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ART Real Estate Costa Blanca SL
Sprachen
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$941,258
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Neuer Turm in Benidorm, luxuriöse Apartments mit 2 Schlafzimmern direkt neben dem IMED Levan…
$457,927
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Wohnung 3 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Apartments on the 1st line of the beach in L'Albir, Costa Blanca The first phase has 82 apar…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
333.000 € Sunset Cliffs befindet sich in Benidorm, nur wenige Minuten vom Strand Playa Ponie…
$974,945
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Spacious duplex with garden in Finestrat, Costa Blanca • 2 floors, 2 separate entrances.• 2 …
$452,538
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Apartments for sale in Finestrat, Costa Blanca The residential is made up of 9 blocks of 9 a…
$299,875
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Front line apartments in Benidorm, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms with impressive …
$1,62M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
Duplex apartments on the beachfront in Villajoyosa, Alicante. Magnificent luxury apartments …
$818,930
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne Wohnung, Baujahr 2018, bietet 67 m² moderne Wohnfläche in der begehrten Gegend …
$347,999
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Der Komplex befindet sich an der Costa Blanca, am Strand von Albir in l'Alfas del Pi (Alican…
$733,242
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Neubauwohnungen in Playa de Poniente, Benidorm Residencial befindet sich in einer privil…
$675,048
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Neubauwohnungen in Playa de Poniente, Benidorm Residencial befindet sich in einer privil…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Diese helle Wohnung befindet sich an der Küste, mit Panoramablick auf das Meer, den Strand u…
$433,063
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MENINA GROUP
Sprachen
English, Español, Français
Wohnung 3 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 102 m²
Penthouses 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
$697,890
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Front line apartments in Benidorm, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms with impressive …
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
We hebben geweldig nieuws om met u te delen, het laatste appartement van de exclusieve urban…
$2,44M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Apartments on the 1st line of the beach in L'Albir, Costa Blanca The first phase has 82 apar…
$697,890
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Beautiful luxury apartments on the beach of Benidorm Benidorm beach has 220 houses in a glas…
$681,533
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Dieses brandneue Luxusapartment befindet sich im Badeort Finestrat, 3,5 km von den (Sand-)St…
$395,136
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
$292,285
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Seafront apartmentsin Villajoyosa, Costa Blanca A unique natural environment to experience t…
$494,520
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Coblanca 32 Apartment Benidorm is 500 meters from the beach and 650 meters from the casino. …
$237,535
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Neubauwohnungen in Playa de Poniente, Benidorm Residencial befindet sich in einer privil…
$964,853
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Ein exklusives Projekt, das sich durch seine innovative und elegante Architektur auszeichnet…
$437,617
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$503,290
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
2 bedroom(from 267 000 Euro) and 3 bedroom(288 000 Euro) apartments, and 3 bedroom (from 368…
$289,555
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Holzboden im ganzen Haus. Grundlegendes Hausautomationssystem (Steuerung von Temperatur, Luf…
$1,80M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Neue Wohnungen am MeerDer Vila Park besteht aus 148 Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern und…
$180,325
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Fantastische Wohnung zum Verkauf im Herzen von Albir. Südlage mit Sonne den ganzen Tag.   Di…
$448,092
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu

Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen