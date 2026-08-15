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Wohnungen mit Bergblick kaufen in la Marina Baixa, Spanien

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucia
179
Altea
51
38 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$586,681
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 2
Prestigeträchtige Wohnung mit Terrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlossenen Wohn…
$363,551
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Penthouse 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 4
Großes Penthouse mit Innen- und Außenpools, Fitnessraum, Spa und großer Dachterrasse Lief…
$981,400
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 128 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$1,75M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 70 m²
Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$627,816
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Wohnung 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
Bezaubernde Wohnung im mittleren Stockwerk mit zwei Terrassen, Gemeinschaftspool und Fitness…
$443,284
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Wohnung 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Stockwerk 14/20
Bezugsfertige Luxuswohnung mit großer Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Innen-/Außenpo…
$1,78M
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Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/2
Hier ist die englische Übersetzung der Immobilienbeschreibung:Zum Verkauf: Tourist Apartment…
$169,087
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Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 1
Exklusives Strandapartment mit atemberaubendem Meerblick, nur 50 Meter vom Strand entfernt …
$495,849
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Wohnung 2 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/2
Zum Verkauf: Tourist Apartment Nr. 1 mit zwei separaten Schlafzimmern im neuen Vier-Sterne-A…
$194,972
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Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf: Touristenwohnung Nr. 8 mit separatem Schlafzimmer im neuen Vier-Sterne-Aparthot…
$168,472
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$511,554
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$525,971
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Wohnung 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 1
Moderne, elegante Wohnung im Mittelgeschoss mit privater Terrasse, einem Strand-Gemeinschaft…
$401,476
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Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/5
Fantastisches Penthouse mit riesiger Dachterrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlo…
$460,018
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Penthouse in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,38M
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Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/2
Großzügige, moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, Fitnessraum, Spa und fantastisc…
$380,266
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
Apartment for sale with a terrace and sea views in a gated complex, Benidorm!Prestigious gat…
$261,784
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Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/3
Wunderschöne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Dachterrasse, Pools, Spielplatz, Pade…
$324,667
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Penthouse 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2
Schlüsselfertiges exklusives High-End-Maisonette-Penthouse mit privatem Pool, großer Terrass…
$1,64M
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Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf: Tourist Apartment Nr. 7 mit separatem Schlafzimmer im neuen Vier-Sterne-Apartho…
$168,472
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Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
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Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf: Touristenwohnung Nr. 13 mit separatem Schlafzimmer im 4-Sterne-Aparthotel Rivie…
$177,399
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Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Moderne Erdgeschosswohnung mit Pools, Fitnessraum, Spa und fantastischer Aussicht neben dem …
$350,377
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
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Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$502,718
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$552,246
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Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
$608,908
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Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf: Tourist Studio Apartment Nr. 6 mit einer Fläche von 32,62 m2 im neuen Vier-Ster…
$150,641
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$385,991
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Wohnung 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Elegante Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Panoramablick in Finestrat, Costa Blanca F…
$509,058
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Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

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3 Zimmer
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