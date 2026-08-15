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Apartments mit Pool in la Marina Baixa, Spanien

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucia
179
Altea
51
64 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 1
Schlüsselfertige High-End-Wohnung mit privatem Pool, großer Terrasse und Meerblick in erster…
$1,39M
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/3
Erstaunliches Doppelhaus im obersten Stockwerk mit einer großzügigen Dachterrasse, Schwimmba…
$484,950
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf: Möblierte 21 m2 Wohnung im 4-Sterne-Apartmenthotel Hilford La Torre. Die Einhei…
$209,628
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Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen: Investment-Hotelzimmer mit einer Fläche von 21 m2 in Hilford La Torre, in der …
$209,628
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Wohnung 3 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 1
Stilvolle Wohnung im Mittelgeschoss mit privatem Garten, Solarium auf dem Dach und einem Gem…
$367,169
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 102 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$445,281
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 2
Prestigeträchtige Wohnung mit Terrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlossenen Wohn…
$363,551
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Penthouse 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 4
Großes Penthouse mit Innen- und Außenpools, Fitnessraum, Spa und großer Dachterrasse Lief…
$981,400
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 3/3
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Pools, Spielplatz, Paddle-Tennis und hoher Siche…
$371,276
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Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 4
Hochluxuriöses großes Apartment mit herrlichem Meerblick, Infinity-Pool und Fitnessraum L…
$540,440
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Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2/2
Ein Investment-Studio-Apartment mit einer Fläche von 21 m2 befindet sich in Hilford La Torre…
$209,628
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Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 3
Moderne Wohnung im Erdgeschoss mit großzügiger Terrasse, Schwimmbad und Spielplatz, gelegen …
$450,228
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Wohnung 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
Bezaubernde Wohnung im mittleren Stockwerk mit zwei Terrassen, Gemeinschaftspool und Fitness…
$443,284
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Wohnung 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Stockwerk 14/20
Bezugsfertige Luxuswohnung mit großer Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Innen-/Außenpo…
$1,78M
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Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/2
Hier ist die englische Übersetzung der Immobilienbeschreibung:Zum Verkauf: Tourist Apartment…
$169,087
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Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 1
Exklusives Strandapartment mit atemberaubendem Meerblick, nur 50 Meter vom Strand entfernt …
$495,849
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Wohnung 2 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/2
Zum Verkauf: Tourist Apartment Nr. 1 mit zwei separaten Schlafzimmern im neuen Vier-Sterne-A…
$194,972
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Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf: Touristenwohnung Nr. 8 mit separatem Schlafzimmer im neuen Vier-Sterne-Aparthot…
$168,472
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Wohnung in Villajoyosa, Spanien
Wohnung
Villajoyosa, Spanien
Fläche 127 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$503,660
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Wohnung in Villajoyosa, Spanien
Wohnung
Villajoyosa, Spanien
Fläche 114 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$447,570
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Wohnung 3 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/3
Wunderschöne, moderne Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten, Gemeinschaftspool und ange…
$329,305
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Penthouse 5 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Stockwerk 8/8
Luxuriöses, geräumiges Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick au…
$744,881
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Wohnung 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 1
Moderne, elegante Wohnung im Mittelgeschoss mit privater Terrasse, einem Strand-Gemeinschaft…
$401,476
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Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/5
Fantastisches Penthouse mit riesiger Dachterrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlo…
$460,018
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Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/2
Großzügige, moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, Fitnessraum, Spa und fantastisc…
$380,266
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Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/3
Wunderschöne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Dachterrasse, Pools, Spielplatz, Pade…
$324,667
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Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 8
Eine faszinierende große Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, Gemeinschaftspool und…
$535,383
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Penthouse 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2
Schlüsselfertiges exklusives High-End-Maisonette-Penthouse mit privatem Pool, großer Terrass…
$1,64M
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Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf: Tourist Apartment Nr. 7 mit separatem Schlafzimmer im neuen Vier-Sterne-Apartho…
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Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
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Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
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