Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
86 immobilienobjekte total found
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Elite Apartments in Villajoyosa, zum Meer 170 m - QUA8624 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. Tepp…
$634,037
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$941,258
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 110 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$363,445
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 262 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 262 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$957,835
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
333.000 € Sunset Cliffs befindet sich in Benidorm, nur wenige Minuten vom Strand Playa Ponie…
$974,945
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$405,697
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 382 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 381 m2.Solarium: 167 m2.Orientation - south.New Build.There is …
$923,757
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 177 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$654,105
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 115 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$505,146
Eine Anfrage stellen
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
3 bedrooms, 3 bathrooms2 terraces: 100 m2, solarium: 74 m2, built area: 235 m2, useful area:…
$672,003
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Beautiful luxury apartments on the beach of Benidorm Benidorm beach has 220 houses in a glas…
$681,533
Eine Anfrage stellen
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 96 m²
Luxuriöses Stadthaus in der Nähe des Meeres in Villajoyosa - QUA117742 2 Schlafzimmer, 3 Bad…
$534,240
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 112 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$363,391
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$396,977
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Elite Apartments in Meeresnähe in Benidorm, Costa Blanca, Spanien - TM117022 2 Schlafzimmer,…
$418,714
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 139 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$488,138
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
HÄUSER MIT MEERBLICK AM STRAND PONIENTE IN BENIDORM! Häuser mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern…
$409,119
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
333.000 € Sunset Cliffs befindet sich in Benidorm, nur wenige Minuten vom Strand Playa Ponie…
$486,482
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 111 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$359,052
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 139 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$455,595
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
333.000 € Sunset Cliffs befindet sich in Benidorm, nur wenige Minuten vom Strand Playa Ponie…
$513,233
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 113 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$403,467
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 231 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$789,698
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 269 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 271 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$898,173
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
333.000 € Sunset Cliffs befindet sich in Benidorm, nur wenige Minuten vom Strand Playa Ponie…
$564,755
Eine Anfrage stellen
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Garden: 56 m2, 2 terraces: 84 m2.Orientation - south.New …
$596,613
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 196 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$710,512
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$683,650
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 110 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$367,730
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Apartments in Balcón de Finestrat, Costa Blanca The apartments with 2 and 3 bedrooms and 2 b…
$320,593
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen