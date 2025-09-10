Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
54 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Neuer Turm in Benidorm, luxuriöse Apartments mit 2 Schlafzimmern direkt neben dem IMED Levan…
$457,927
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Apartments on the 1st line of the beach in L'Albir, Costa Blanca The first phase has 82 apar…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 2/21
Einführung der neuen Luxus-Wohnungen in Benidorm. Einführung der Premium Wohnanlage in Benid…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 254 m²
Residential complex in Finestrat Hills, Costa Blanca 16 exclusive properties with private po…
$446,977
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in la Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
la Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/4
Entdecken Sie Ruhe und Komfort in der Wohnanlage La Nucía Pines, in der malerischen Stadt La…
$369,969
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
Duplex apartments on the beachfront in Villajoyosa, Alicante. Magnificent luxury apartments …
$818,930
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne Wohnung, Baujahr 2018, bietet 67 m² moderne Wohnfläche in der begehrten Gegend …
$347,999
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Apartments on the 1st line of the beach in L'Albir, Costa Blanca The first phase has 82 apar…
$697,890
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Dieses brandneue Luxusapartment befindet sich im Badeort Finestrat, 3,5 km von den (Sand-)St…
$395,136
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Seafront apartmentsin Villajoyosa, Costa Blanca A unique natural environment to experience t…
$494,520
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Holzboden im ganzen Haus. Grundlegendes Hausautomationssystem (Steuerung von Temperatur, Luf…
$1,80M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Tolle Wohnung im beliebten Albir Diese helle und geräumige Wohnung in Albir bietet alles…
$394,554
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Nieuwbouwproject in Finestrat, een uitzonderlijke kans voor wie op zoek is naar kwaliteit va…
$488,828
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
SCHÖNE WOHNUNG IN DER URBANISATION SUNSET WAVES, PLAYA PONIENTE, BENIDORM. Es verfügt über 2…
$663,409
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 5 zimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 5 zimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 14
Helle und gemütliche Wohnung mit Meerblick und komplettem Komfort. Wir präsentieren Ihnen ei…
$349,439
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Residential complex in Finestrat Hills, Costa Blanca 16 exclusive properties with private po…
$381,550
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in la Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
la Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/4
Wohnkomplex La Nucía Pines: die perfekte Kombination aus Komfort und Natur. Entdecken Sie Ru…
$357,256
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese gemütliche Wohnung in Golf Bahía, Finestrat, kombiniert Komfort, Licht und eine Atmosp…
$279,283
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Seafront apartmentsin Villajoyosa, Costa Blanca A unique natural environment to experience t…
$457,990
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Het gebouw krijgt een sauna, spa, lobby, fitnessruimte, yoga- en pilatesruimte, coworking-ru…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5/5
Diese elegante Residenz in Altea bietet den perfekten Rückzugsort für diejenigen, die Komfor…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Wohnung mit Garten in privilegierter und luxuriöser Urbanisation in Altea, Villa Gadea. Mit …
$497,437
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MENINA GROUP
Sprachen
English, Español, Français
Wohnung 1 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Seafront apartmentsin Villajoyosa, Costa Blanca A unique natural environment to experience t…
$305,327
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie diese gemütliche Wohnung mit einer Fläche von 112 m2, die für Ihren maximalen …
$441,458
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Apartments in Villajoyosa, Alicante, Costa Blanca This residential has 2 and 3 bedroom flats…
$217,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 8
Wir präsentieren Ihnen eine herrliche Wohnung im achten Stock in einer der malerischsten und…
$506,687
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Bungalows for sale in Finestrat, Costa Blanca A new luxury residential complex, within the n…
$381,550
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Exclusive residential in Villajoyosa, Costa Blanca, Alicante In one of the highest quality e…
$539,774
Eine Anfrage stellen
Penthouse 1 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese neu entwickelten Apartments befinden sich in einer ruhigen Wohngegend von Altea, einer…
$562,934
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Het gebouw krijgt een sauna, spa, lobby, fitnessruimte, yoga- en pilatesruimte, coworking-ru…
$628,493
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen