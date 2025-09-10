Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
31 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
70 m2 Wohnung mit zwei Schlafzimmern mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge. beinha…
$250,764
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
$215,994
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne Wohnung, Baujahr 2018, bietet 67 m² moderne Wohnfläche in der begehrten Gegend …
$347,999
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Dieses brandneue Luxusapartment befindet sich im Badeort Finestrat, 3,5 km von den (Sand-)St…
$395,136
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
$292,285
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$503,290
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
2 bedroom(from 267 000 Euro) and 3 bedroom(288 000 Euro) apartments, and 3 bedroom (from 368…
$289,555
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Fantastische Wohnung zum Verkauf im Herzen von Albir. Südlage mit Sonne den ganzen Tag.   Di…
$448,092
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
WOHNUNG IN WOHNUNG 50 M VOM STRAND ENTFERNT Fantastische Wohnung im Erdgeschoss in einer Woh…
$453,261
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Tolle Wohnung im beliebten Albir Diese helle und geräumige Wohnung in Albir bietet alles…
$394,554
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
$203,113
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Wohnkomplex mit 21 exklusiven Häusern, besteht aus 8 Etagen und verfügt über einen Gemeinsch…
$329,341
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Wohnkomplex mit 21 exklusiven Häusern, besteht aus 8 Etagen und verfügt über einen Gemeinsch…
$529,379
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
$183,298
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 168 m²
Im Herzen von Benidorm, Alicante, bieten diese schicken Apartments das Beste aus mediterrane…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Wohnkomplex mit 21 exklusiven Häusern, besteht aus 8 Etagen und verfügt über einen Gemeinsch…
$306,516
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Schöne, nach Süden ausgerichtete Wohnung im Zentrum von Albir in einer bekannten Urbanisatio…
$459,731
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 1 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Tolle Wohnung auf zwei Ebenen. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, ei…
$495,811
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Neue Häuser mit 2 und 3 Schlafzimmern in Playa del Torres, große Terrassen und eine komplett…
$442,273
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Benidorm, Spanien
Penthouse
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 316 m²
Nieuwbouw appartementen met uitstekende gemeenschappelijke ruimtes in Benidorm De zee en…
$931,101
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
$206,086
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$678,856
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Wohnung in Finestrat, Spanien
Wohnung
Finestrat, Spanien
Von 375.000 € - Apartments und 1,150.000 € - Villen in Finestratzum Meer - 3,5 km | zum Flug…
$436,712
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
ISIA
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська
Wohnung 3 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
$270,488
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Wohnung in der Urbanisation Los Altos im Sierra Cortina Resort, Finestrat Es sind 127 m2 ver…
$459,731
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Eine Wohnung mit herrlichem Blick. Der 33. Stock erhebt seine Eigentümer über jedes andere G…
$277,124
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Diese Wohnungen zum Verkauf sind in der pulsierenden Küstenstadt Benidorm Teil der renommier…
$463,491
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Schöne Investitionsmöglichkeit im Zentrum von Albir. Für rund 300000 Euro haben Sie eine ren…
$318,902
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 Schlafzimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Schöne Erdgeschosswohnung nur wenige Gehminuten vom Zentrum und dem Strand von Albir entfern…
$347,999
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
80 Häuser offen für das Licht des Mittelmeers  Private Urbanisierung von Stadthäusern, W…
$757,683
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
