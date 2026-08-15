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Wohnungen am Meer in la Marina Baixa, Spanien

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucia
179
Altea
51
62 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Stockwerk 38/45
Schicke Wohnungen in Strandnähe in Benidorm Alicante Die Wohnungen zum Verkauf in Benidorm A…
$1,28M
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Wohnung 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 1
Schlüsselfertige High-End-Wohnung mit privatem Pool, großer Terrasse und Meerblick in erster…
$1,39M
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/3
Erstaunliches Doppelhaus im obersten Stockwerk mit einer großzügigen Dachterrasse, Schwimmba…
$484,950
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Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 24/44
Luxuriöse Wohnungen in Strandnähe in Benidorm, Costa Blanca Benidorm, eine Küstengemeinde in…
$1,31M
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$586,681
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Wohnung 3 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 3 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1
Luxuswohnungen in einem Komplex in vorteilhafter Lage in Alfaz del Pi Alicante Die Wohnungen…
$675,565
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Penthouse 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 4
Großes Penthouse mit Innen- und Außenpools, Fitnessraum, Spa und großer Dachterrasse Lief…
$981,400
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Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 4
Hochluxuriöses großes Apartment mit herrlichem Meerblick, Infinity-Pool und Fitnessraum L…
$540,440
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 128 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$1,75M
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Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 3
Moderne Wohnung im Erdgeschoss mit großzügiger Terrasse, Schwimmbad und Spielplatz, gelegen …
$450,228
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Wohnung 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Stockwerk 14/20
Bezugsfertige Luxuswohnung mit großer Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Innen-/Außenpo…
$1,78M
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Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Luxuriöse Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern im TM Tower, dem höchsten Turm Europas in Beni…
$1,10M
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Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 1
Exklusives Strandapartment mit atemberaubendem Meerblick, nur 50 Meter vom Strand entfernt …
$495,849
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Wohnung 2 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Luxuriöse Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern im TM Tower, dem höchsten Turm Europas in Beni…
$694,328
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Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
1- bis 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Dachterrasse und Pool in Villajoyosa Diese modernen Wohn…
$488,932
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Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Finestrat Der Standort in Finestra…
$511,379
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Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
1- bis 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Dachterrasse und Pool in Villajoyosa Diese modernen Wohn…
$749,542
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Penthouse 5 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Stockwerk 8/8
Luxuriöses, geräumiges Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick au…
$744,881
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Wohnung 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 1
Moderne, elegante Wohnung im Mittelgeschoss mit privater Terrasse, einem Strand-Gemeinschaft…
$401,476
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Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Luxuriöse Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern im TM Tower, dem höchsten Turm Europas in Beni…
$799,564
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/5
Exquisite Meerblick-Immobilien in einer Anlage mit Pool in Finestrat Alicante Eingebettet in…
$685,950
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Finestrat Der Standort in Finestra…
$732,201
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick, Pools, Fitnessraum un…
$426,043
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Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Stockwerk 30/30
Luxuriöse Strandnahe Wohnungen in einer Anlage in Benidorm Diese Wohnungen in Benidorm, eine…
$2,38M
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Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/30
Luxuriöse Strandnahe Wohnungen in einer Anlage in Benidorm Diese Wohnungen in Benidorm, eine…
$1,02M
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Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
3- Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick und Gemeinschaftspool in Villajoyosa Villajoyosa, ei…
$587,427
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Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 150 m²
Stockwerk 1/5
Exquisite Meerblick-Immobilien in einer Anlage mit Pool in Finestrat Alicante Eingebettet in…
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Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Stockwerk 8/8
Modernes Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick auf das Meer, be…
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Penthouse 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 5
Luxuswohnungen in einem Komplex in vorteilhafter Lage in Alfaz del Pi Alicante Die Wohnungen…
$990,052
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Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
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mit Terrasse
mit Bergblick
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