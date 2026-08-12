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Büroräume in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Alicante
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Alicante
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lAlacanti
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el Baix Vinalopo
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13 immobilienobjekte total found
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! in Altea, Spanien
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return!
Altea, Spanien
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! …
$578,060
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Büro 169 m² in Elx Elche, Spanien
Büro 169 m²
Elx Elche, Spanien
Fläche 169 m²
Inmobiliaria Casamayor bietet Ihnen dieses Büro zum Verkauf und zur Vermietung mit einer Flä…
$225,157
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Büro 83 m² in Alicante, Spanien
Büro 83 m²
Alicante, Spanien
Fläche 83 m²
Das Hotel liegt in einer der dynamischsten und konsolidierten Straßen im Zentrum von Alicant…
$216,956
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TekceTekce
Büro 228 m² in Alicante, Spanien
Büro 228 m²
Alicante, Spanien
Fläche 228 m²
Geräumiges Büro von 228 m2 auf der Avenida Oscar Esplá Ein Büro von ca. 228 m2 ist auf der …
$295,808
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Büro 52 m² in Alicante, Spanien
Büro 52 m²
Alicante, Spanien
Fläche 52 m²
Gewerbeanlage zum Verkauf neben Av. de Maisonnave, Alicante Strategische Lage und profession…
$180,687
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Büro 115 m² in Alicante, Spanien
Büro 115 m²
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Kommerzielle Interplantation zum Verkauf neben Rambla Méndez Núñez, Alicante Strategische La…
$250,834
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Büro 277 m² in Elx Elche, Spanien
Büro 277 m²
Elx Elche, Spanien
Fläche 277 m²
Inmobiliaria Casamayor bietet Ihnen dieses Büro zum Verkauf und zur Vermietung mit einer Flä…
$437,884
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Büro 417 m² in Alicante, Spanien
Büro 417 m²
Alicante, Spanien
Fläche 417 m²
Kommerzielle Interplantation zum Verkauf mit großer Fläche auf dem Erzbischof Loaces Street,…
$445,523
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Büro 74 m² in Alicante, Spanien
Büro 74 m²
Alicante, Spanien
Fläche 74 m²
Investitionsprodukt: Handelsbüro zum Verkauf, mit Abstellraum, befindet sich im traditionell…
$250,744
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Büro 89 m² in Elx Elche, Spanien
Büro 89 m²
Elx Elche, Spanien
Fläche 89 m²
Inmobiliaria Casamayor bietet Ihnen dieses Büro zum Verkauf und zur Vermietung mit einer Flä…
$148,113
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Büro 249 m² in Alicante, Spanien
Büro 249 m²
Alicante, Spanien
Fläche 249 m²
Im Herzen von Alicante gelegen, steht dieses Büro für seine Breite, Leuchtkraft und privileg…
$694,336
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Büro 185 m² in Valencia, Spanien
Büro 185 m²
Valencia, Spanien
Fläche 185 m²
Das Büro 185 m.q. befindet sich in einem Wohngebiet im Universitätsviertel! Hoher Verkehr! H…
$245,642
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Büro 1 803 m² in Paterna, Spanien
Büro 1 803 m²
Paterna, Spanien
Fläche 1 803 m²
A large and bright office with an area of 1802.42 m² is located on the fifth floor of a 6-st…
$2,37M
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Eigenschaftstypen in Valencianische Gemeinschaft

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