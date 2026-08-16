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Gewerbeimmobilien in Barcelones, Spanien

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Barcelona
350
lHospitalet de Llobregat
4
355 immobilienobjekte total found
Geschäft 2 039 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 2 039 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 2 039 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf auf einer der Hauptstraßen von Barcelona - Arago, nur zwei Blo…
$4,40M
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Gewerbefläche 392 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 392 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 392 m²
Geschäftsräume im Paseo de Gracia, einer wichtigen Einkaufsstraße in Barcelona. Umgeben von …
$13,89M
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Restaurant, Café 308 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 308 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 308 m²
Im Verkauf ein Geschäftslokal mit einem zuverlässigen Mieter in Barcelona. Umwelt: Diag…
$1,49M
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Hotel 2 002 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 2 002 m²
Das Hotel steht zum Verkauf mit einer Lizenz für Hotelaktivitäten und 5 Geschäftsräumen. Das…
$17,36M
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Restaurant, Café 96 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 96 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 96 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten Bereich von Barcelona.Umw…
$607,635
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Gewerbefläche 360 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 360 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 360 m²
Geschäftsräume in der Gegend von Sant Gervasi, Barcelona. Die Gesamtfläche von 360 m2: erst…
$1,02M
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TekceTekce
Gewerbefläche 526 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 526 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 526 m²
Gewerbeimmobilien in der Region Gracia von Barcelona.Das Eckzimmer gegenüber der Fußgängerzo…
$1,00M
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Gewerbefläche 815 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 815 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 815 m²
Gewerberäume im Eixample-Bereich von Barcelona.Die Gesamtfläche von 815 m2 auf zwei Etagen: …
$2,72M
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Geschäft 5 182 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 5 182 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 5 182 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem zuverlässigen Mieter in den Vororten von Barcelona.Umwe…
$6,94M
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Geschäft 254 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 254 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 254 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter in Barcelona.Umwelt:dichte Wohngebäude;Parallel …
$1,04M
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Restaurant, Café 440 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 440 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 440 m²
Geschäftsräume zum Verkauf auf einem der wichtigsten Boulevards von Barcelona. Hier befinden…
$7,12M
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Restaurant, Café 75 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 75 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 75 m²
Ein Mieter auf dem Goldenen Platz von Barcelona zu verkaufen - ein Ort mit den liquidesten G…
$1,04M
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Gewerbefläche 64 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 64 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 64 m²
Gewerberäume in der Sutat Baya von Barcelona.Die Gesamtfläche beträgt 64 Quadratmeter.Derzei…
$786,768
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Gewerbefläche 1 474 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 1 474 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 1 474 m²
Zum Verkauf dreistöckige Geschäftsräume in der zentralen Wohngegend von Barcelona.Umwelt:Woh…
$3,73M
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Geschäft 470 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 470 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 470 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem zuverlässigen Mieter in Barcelona.Umwelt:WohngebietSan …
$1,48M
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Geschäft 294 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 294 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 294 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in einem prestigeträchtigen Bereich …
$9,49M
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Gewerbefläche 85 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 85 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 85 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Barcelona.Umwelt:Wohngebiet mit stabiler kommerzieller Nach…
$229,165
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Gewerbefläche 390 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 390 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 390 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter im Zentrum von Barcelona.Umwelt:Sagrada Familia …
$1,15M
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Gewerbefläche 359 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 359 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 359 m²
Commercial premises in the Ciutat Beya area of ​​Barcelona.Total area 359 sq. m.: 79.5 sq. m…
$1,24M
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Gewerbefläche 711 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 711 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 711 m²
Zu verkaufen Geschäftsräume mit einem Mieter im zentralen Bereich von Barcelona. Umwelt:Wohn…
$1,16M
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Restaurant, Café 330 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 330 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 330 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in den Vororten von Barcelona.Umwelt:dichtes Wohng…
$1,16M
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Gewerbefläche 190 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 190 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 190 m²
Einzigartiges Angebot für Investoren: ein zweistöckiger Raum in der berühmtesten Gegend von …
$1,39M
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Gewerbefläche 55 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 55 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 55 m²
Gewerberäume auf der Rambla Raval von Barcelona.Die Gesamtfläche beträgt 55 Quadratmeter.Das…
$1,06M
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Gewerbefläche 240 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 240 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 240 m²
Geschäftsräume in einer privilegierten Gegend der Stadt.Umgebung:das größte Stadion Europas …
$925,920
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Geschäft 98 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 98 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 98 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Barcelo…
$759,254
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Gewerbefläche 157 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 157 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 157 m²
Geschäftsräume in der Gegend von Sant Antoni gegenüber der Fußgängerzone von Barcelona.Zimme…
$318,906
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Gewerbefläche 240 m² in Badalona, Spanien
Gewerbefläche 240 m²
Badalona, Spanien
Fläche 240 m²
Gewerberäume in Badalona.Zimmerecke mit 8 großen Schaufenstern. Die Gesamtfläche beträgt 240…
$588,037
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Geschäft 1 595 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 1 595 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 1 595 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem zuverlässigen Mieter im zentralen Bereich von Barcel…
$2,78M
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Restaurant, Café 400 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 400 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten Bereich von Barcelona.Umw…
$1,85M
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Geschäft 741 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 741 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 741 m²
Verkaufen Sie viele zwei kommerzielle Räumlichkeiten in einer privilegierten Gegend von Barc…
$2,89M
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