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Hotels in Barcelones, Spanien

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Barcelona
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4 immobilienobjekte total found
Hotel 2 002 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 2 002 m²
Das Hotel steht zum Verkauf mit einer Lizenz für Hotelaktivitäten und 5 Geschäftsräumen. Das…
$17,36M
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Hotel 2 914 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 2 914 m²
Hotel 4* im beliebten Ferienort Sitges, nur 40 km vom Zentrum von Barcelona entfernt.Umwelt:…
$37,04M
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Hotel 606 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 606 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 606 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Gebäude für ein Hotel in den Vororten von Barcelona.Umwelt:vie…
$1,01M
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Hotel 475 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 475 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 475 m²
Boutique-Hotel zum Verkauf im Zentrum von Sitges. Umwelt:Stadtplatzeine große Auswahl an Hot…
$1,85M
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