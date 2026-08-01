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Neubauwohnungen in Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Spanien

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Wohnviertel La Roca 2
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Benalmadena, Spanien
von
$1,98M
New Luxury Development on the Costa del Sol! This development features an exclusive contemporary villa located in Santangelo Norte, Benalmádena. Designed to maximize natural light, privacy, and views of the Mediterranean, this 427 m² property, built on a 576 m² lot, offers an unparalleled…
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Wohnviertel Top Views
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Benalmadena, Spanien
von
$540,384
Enjoy the best views of the bay from your terrace. We present a residential complex in a booming environment with great projection, surrounded by newly constructed buildings. Each home has been designed with the best orientation and high quality materials, offering an unbeatable opportunit…
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Wohnviertel Villa Fo Guang Shan - STUPA
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Benalmadena, Spanien
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$1,97M
We proudly present an intimate three-bedroom en-suite villa designed to capture breathtaking south-facing panoramic views. Contemporary architecture and thoughtful design ensure comfort, privacy and effortless living. The villa opens with an entrance hall featuring bespoke wardrobes and a s…
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Wohnviertel MARINA GOLDEN BAY
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Benalmadena, Spanien
von
$1,14M
Nestled amidst Benalmadena´s vibrant centre and situated adjacent to its picturesque port, Marina Golden Bay offers the perfect blend of city living and seaside luxury. A distinctive project that will house 33 one-, two- and three-bedroom where elegance meets the horizon
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Wohnviertel Martalia Collection
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Benalmadena, Spanien
von
$775,877
New development in Benalmádena. 3 and 5 bedroom apartments and penthouses. It comprises 34 homes: 30 with 3 bedrooms and 4 penthouses with 5 bedrooms offering spectacular sea views. The ground floors and penthouses are equipped with private swimming pools. All homes stand out for their supe…
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Wohnviertel Villa Eco Nordic
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Benalmadena, Spanien
von
$1,25M
This villa is a two-storey contemporary residence with a basement, designed under the Sismo Building System. The home combines Scandinavian-inspired minimalism with high thermal efficiency, open interior spaces, and panoramic views. The design emphasizes natural light, sustainability, and c…
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Wohnviertel CASATALAYA RESIDENCES
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Benalmadena, Spanien
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$853,237
An exclusive boutique complex of 28 apartments in the highly sought-after area of Torremuelle, Benalmádena. Each residence has been carefully designed to offer a superior living experience, with exceptional amenities that will elevate the level of services
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Wohnviertel Marina Golden Bay
Wohnviertel Marina Golden Bay
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Benalmadena, Spanien
von
$1,13M
Located between the towns of Torremolinos and Fuengirola, Benalmadena is just 20 minutes from Malaga airport and is connected to the main areas and attractions of the coast by train and bus services. Rich in attractive beaches, numerous entertainment options and an impressive marina, Benalma…
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Wohnviertel Nexus Residences Benalmádena
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Benalmadena, Spanien
von
$596,129
There is a place on the Costa del Sol where the sky meets the Mediterranean Sea. The place where you will build unforgettable moments where everyone wants to come back. The Costa del Sol has mountains, culture, tranquility, nature, hidden villages, more than 320 days of sun a year and beach…
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