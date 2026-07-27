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Neubauwohnungen in La Axarquia, Spanien

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Nerja
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Wohnviertel Los Olivos Residencial Fase III
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Wohnviertel Los Olivos Residencial Fase III
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Wohnviertel Los Olivos Residencial Fase III
Velez Malaga, Spanien
von
$307,109
New development consisting of 92 high-quality homes, the the second phase will consist of 48 homes, distributed across 7 blocks of 4 floors. The property offers 2- and 3-bedroom apartments, as well as exclusive 3-bedroom penthouses. Each home is built with top-quality finishes, ensuring comf…
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Wohnviertel Los Arcos Luxury Villas
Wohnviertel Los Arcos Luxury Villas
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Wohnviertel Los Arcos Luxury Villas
Nerja, Spanien
von
$1,30M
Discover a new level of luxury in the picturesque town of Nerja with our development of 5 stunning villas. Located in the prestigious town of Nerja, these homes have been designed to offer the utmost in comfort, contemporary style and Mediterranean luxury. Modern and Functional Design Each…
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Wohnviertel Aquamar Residencial Fase II
Wohnviertel Aquamar Residencial Fase II
Wohnviertel Aquamar Residencial Fase II
Wohnviertel Aquamar Residencial Fase II
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Wohnviertel Aquamar Residencial Fase II
Torre del Mar, Spanien
von
$307,109
Created with one goal in mind: to care for the well-being of each and every one of its inhabitants. Its spaces are carefully designed by the prestigious architectural studio HCP, creating a safe, pleasant and familiar environment. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, including the magnificent p…
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Wohnviertel Marinsa Paradise
Wohnviertel Marinsa Paradise
Wohnviertel Marinsa Paradise
Wohnviertel Marinsa Paradise
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Wohnviertel Marinsa Paradise
Nerja, Spanien
von
$967,002
Come and see this new project of 17 three-bedroom semi-detached houses in Nerja. It is a residential complex of three-story houses (ground floor, first floor, and second floor), with a basement and solarium. With fitted kitchens, including ceramic hob, sink, and extractor hood. Three full …
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Wohnviertel Ambar Homes
Wohnviertel Ambar Homes
Wohnviertel Ambar Homes
Wohnviertel Ambar Homes
Velez Malaga, Spanien
von
$290,044
Exclusive development of homes with a pool and communal areas. Discover a more comfortable and modern way of living in the heart of Vélez-Málaga. We present a new real estate development consisting of 1, 2, and 3-bedroom homes, designed to offer maximum comfort, functionality, and quality …
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TekceTekce
Wohnviertel Almara Residences
Wohnviertel Almara Residences
Wohnviertel Almara Residences
Wohnviertel Almara Residences
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Wohnviertel Almara Residences
Benagalbon, Spanien
von
$356,084
New development of spacious, comfortable apartments with carefully considered design, available in 1, 2 and 3-bedroom layouts, as well as exclusive penthouses with private solariums. All set within a contemporary residential complex fully equipped and located just 100 metres from the sea and…
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Wohnviertel Idilia Meraki
Wohnviertel Idilia Meraki
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Wohnviertel Idilia Meraki
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Wohnviertel Idilia Meraki
Benagalbon, Spanien
von
$790,667
Exclusive development of single-family homes with meticulous design, located just 5 minutes from the sea and established areas in Rincón de la Victoria. Its beautiful beaches, proximity to all types of services, and incomparable landscapes make this municipality an exceptional place to live.…
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Wohnviertel Azure Living
Wohnviertel Azure Living
Wohnviertel Azure Living
Wohnviertel Azure Living
Wohnviertel Azure Living
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Wohnviertel Azure Living
Torre del Mar, Spanien
von
$336,261
A new way to experience the Mediterranean in Torre del Mar: exclusive homes just 100 meters from the beach. A new residential development with contemporary design located in one of the most attractive areas of Torre del Mar, just a few steps from the boardwalk and surrounded by all the amen…
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Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Torrox Park, Spanien
von
$387,939
The development consists of 21 semi-detached houses. They are distributed in 2 bedrooms, 3 bathrooms and living-dining room-kitchen with direct access to a large terrace with sea views. It has a communal area with swimming pool. Each property has a basement with individual garage and a large…
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Wohnviertel Baviera Golf Fase III
Wohnviertel Baviera Golf Fase III
Wohnviertel Baviera Golf Fase III
Torre del Mar, Spanien
von
$310,692
Exclusive gated residential complex located in the heart of a golf course, very well connected to the Costa del Sol A-7 motorway. It is less than 30 minutes from both Malaga International Airport and Malaga city. A few kilometers away you can enjoy multiple services, shopping and leisure ce…
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Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
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Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
Torre del Mar, Spanien
von
$716,719
Discover this new residential development in Torre del Mar. An exclusive promotion located in one of the most privileged enclaves of the Costa del Sol. A setting that perfectly combines residential tranquility with proximity to the sea, services, shops, and excellent transport connections. …
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Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
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Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Torrox Park, Spanien
von
$364,048
Modern and elegant flats in Malaga that combine contemporary design, functionality and energy efficiency. Each home is built with a reinforced concrete structure and advanced thermal and acoustic insulation to ensure maximum comfort throughout the year. The interiors feature large-format p…
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Wohnviertel Proa
Wohnviertel Proa
Wohnviertel Proa
Wohnviertel Proa
Wohnviertel Proa
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Wohnviertel Proa
El Morche, Spanien
von
$494,878
A development located on a natural balcony with spectacular sea views. This project, adapted to the topography, features a sustainable design and comprises semi-detached single-family homes with 3 bedrooms, southeast, south, and southwest orientations, and incredible sea views. All homes i…
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Wohnviertel Costa Niza
Wohnviertel Costa Niza
Wohnviertel Costa Niza
Wohnviertel Costa Niza
Wohnviertel Costa Niza
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Wohnviertel Costa Niza
Velez Malaga, Spanien
von
$410,692
Located in front of the sea, in a privileged area of the Costa del Sol, 10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5 minutes from access to the Mediterranean highway. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, distributed in 3 blocks, with parking space and storage room included in th…
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Wohnviertel Idilia Aire
Wohnviertel Idilia Aire
Wohnviertel Idilia Aire
Wohnviertel Idilia Aire
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Wohnviertel Idilia Aire
Benagalbon, Spanien
von
$534,695
This modern residential development consists of 55 homes distributed across three elegant buildings, offering 1, 2, and 3-bedroom apartments with pleasant views of the Mediterranean Sea. A project designed for those seeking comfort, location, and quality of life on the Costa del Sol. Ideall…
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Wohnviertel Lavanda Villas
Wohnviertel Lavanda Villas
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Wohnviertel Lavanda Villas
Velez Malaga, Spanien
von
$455,003
Exclusive property development of 30 semi-detached villas, located in the charming neighbourhood of El Limonar, in Vélez-Málaga. This gated residential complex has been designed with the comfort and well-being of families in mind, offering a peaceful and safe environment where you can enjoy …
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Wohnviertel Idilia Terram
Wohnviertel Idilia Terram
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Wohnviertel Idilia Terram
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Wohnviertel Idilia Terram
Rincon de la Victoria, Spanien
von
$540,384
Your new house in Rincón de la Victoria is located on high ground that allows stunning views. The Mediterranean will be your life partner, since all homes enjoy excellent panoramic views of the sea. The studied layout of the buildings ensures excellent guidance in all cases. A consolidated…
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Wohnviertel Marinsa Altair
Wohnviertel Marinsa Altair
Wohnviertel Marinsa Altair
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Wohnviertel Marinsa Altair
Los Llanos, Spanien
von
$341,295
Discover our exclusive selection of 112 modern 1, 2, and 3 bedroom homes, designed to offer you a unique and comfortable lifestyle. Ground-floor apartments with spacious terraces, first and second floors with glass balconies, and penthouses with solariums. Homes with exceptional views. Find…
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Wohnviertel Victoria Hills
Wohnviertel Victoria Hills
Wohnviertel Victoria Hills
Wohnviertel Victoria Hills
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Wohnviertel Victoria Hills
Benagalbon, Spanien
von
$455,060
An invitation to live without rushing, surrounded by light, calm and horizon. A project born from design but inspired by emotions: created for those seeking a home with soul, where every detail exudes well-being. It offers 2 and 3-bedroom homes, designed to adapt to different lifestyles. …
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