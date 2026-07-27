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Neubauwohnungen in Cádiz, Spanien

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Campo de Gibraltar
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San Roque
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La Linea de la Concepcion
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Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
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Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
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San Roque, Spanien
von
$5,97M
The villa is conceived as the superimposition of two clearly distinct volumes: a completely open and transparent base, and a more solid upper section that appears to rest lightly on the lower level. This contrast between mass and transparency defines the project’s architectural identity. Th…
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Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
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Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
San Roque, Spanien
von
$624,570
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
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Wohnviertel Altara Alcaidesa
Wohnviertel Altara Alcaidesa
Wohnviertel Altara Alcaidesa
Wohnviertel Altara Alcaidesa
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Wohnviertel Altara Alcaidesa
La Linea de la Concepcion, Spanien
von
$387,939
New residential development in the province of Cádiz, comprising 55 multi-family homes with 2 and 3-bedroom options. The properties feature spacious terraces that allow residents to enjoy outdoor living with panoramic views over the La Alcaidesa Golf Course and make the most of the natural s…
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Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase II
Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase II
Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase II
Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase II
Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase II
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Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase II
La Linea de la Concepcion, Spanien
von
$481,226
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for yo…
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Wohnviertel Villa Stern
Wohnviertel Villa Stern
Wohnviertel Villa Stern
Wohnviertel Villa Stern
Wohnviertel Villa Stern
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San Roque, Spanien
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$6,71M
This spectacular ultra-modern villa is located in the prestigious Altos de Valderrama, Sotogrande, in a privileged location next to the iconic Villa Manzana. A true masterpiece of contemporary architecture, it seamlessly blends luxury, avant-garde design and sustainability, offering an incom…
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TekceTekce
Wohnviertel Villa Vida - The Fifteen
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Wohnviertel Villa Vida - The Fifteen
San Roque, Spanien
von
$14,22M
Die ultimative private Enklave in der exklusivsten Umgebung von Sotogrande. Die Residenzen bieten ihren Bewohnern einen atemberaubenden Blick auf die Küste und darüber hinaus. Jede Residenz bietet einzigartige Ausblicke und weitläufige Außenbereiche mit 5.000 m2 Grundstücken, die sich zum …
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Wohnviertel Villa ALHAMA de La Reserva
Wohnviertel Villa ALHAMA de La Reserva
Wohnviertel Villa ALHAMA de La Reserva
Wohnviertel Villa ALHAMA de La Reserva
Wohnviertel Villa ALHAMA de La Reserva
Wohnviertel Villa ALHAMA de La Reserva
San Roque, Spanien
von
$3,41M
This villa is located in Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and a close connection to nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with unobstructed views of the Mediterranean Sea and the r…
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Wohnviertel Villa Retiro - The Collection
Wohnviertel Villa Retiro - The Collection
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Wohnviertel Villa Retiro - The Collection
San Roque, Spanien
von
$7,17M
Situated in one of the highest and most coveted enclaves in Sotogrande, this stunning new construction villa perfectly combines contemporary architecture, natural surroundings and an unbeatable location. With spectacular open views towards La Reserva, the Mediterranean Sea, the Rock of Gibra…
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Wohnviertel Villa Evania de la Reserva
Wohnviertel Villa Evania de la Reserva
Wohnviertel Villa Evania de la Reserva
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Wohnviertel Villa Evania de la Reserva
San Roque, Spanien
von
$4,43M
This villa is located in La Reserva de Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and close contact with nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with panoramic views of the Mediterranean Sea …
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Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
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Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
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Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Santa Margarita, Spanien
von
$352,671
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Wohnviertel Villa Halo
Wohnviertel Villa Halo
Wohnviertel Villa Halo
Wohnviertel Villa Halo
Wohnviertel Villa Halo
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Wohnviertel Villa Halo
San Roque, Spanien
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$11,15M
Located in the exclusive La Reserva de Sotogrande, this residence embodies the ultimate in sustainable luxury. Situated in a privileged position facing the golf course, it offers uninterrupted views of the impeccable greens and the glittering Mediterranean Sea. Designed with special attentio…
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Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase I
Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase I
Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase I
Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase I
Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase I
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Wohnviertel Atria La Alcaidesa Fase I
La Linea de la Concepcion, Spanien
von
$511,942
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for yo…
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Wohnviertel Alcaidesa Homes Fase 2
Wohnviertel Alcaidesa Homes Fase 2
Wohnviertel Alcaidesa Homes Fase 2
Wohnviertel Alcaidesa Homes Fase 2
Wohnviertel Alcaidesa Homes Fase 2
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Wohnviertel Alcaidesa Homes Fase 2
San Roque, Spanien
von
$483,501
This development presents new apartments located in a gated community based on a housing concept that pursues a privileged lifestyle. For maximum tranquility and comfort, the development has surveillance systems and subway vehicle circulation to the parking lot, as well as other unique serv…
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Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase III
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase III
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase III
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase III
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase III
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Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase III
San Roque, Spanien
von
$1,01M
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
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Wohnviertel Azahar Nature
Wohnviertel Azahar Nature
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Wohnviertel Azahar Nature
San Roque, Spanien
von
$4,10M
Surrounded by lush golf courses and just steps from the Mediterranean, this villa blends the serenity of nature with the exclusivity of the Costa del Sol. Inspired by Andalusian charm and located only minutes from Marbella, it offers a unique retreat where life truly finds its meaning. Set …
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Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
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Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
San Roque, Spanien
von
$967,002
Welcome to our exclusive community of luxury apartments and Sky Villas in the heart of Sotogrande. Set among beautiful parkland, just sits within La Reserva, and a stone’s through from the club’s state-of the art facilities. 124 apartments nestled within six hectares of parkland offer resi…
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Wohnviertel Las Villas - Sotogrande
Wohnviertel Las Villas - Sotogrande
Wohnviertel Las Villas - Sotogrande
Wohnviertel Las Villas - Sotogrande
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Wohnviertel Las Villas - Sotogrande
Guadiaro, Spanien
von
$1,18M
Discover a privileged enclave where architecture merges with the landscape. A place where you can breathe the essence of Sotogrande: own style, tranquility, privacy, golf, sea. An elegant residential complex of villas designed by the architectural firm Torras y Sierra, with traditional styl…
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Wohnviertel Villa Zoe
Wohnviertel Villa Zoe
Wohnviertel Villa Zoe
Wohnviertel Villa Zoe
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Wohnviertel Villa Zoe
San Roque, Spanien
von
$4,55M
Set among golf courses, majestic cork trees, and the Mediterranean breeze, this villa redefines the concept of serenity and exclusivity. Located in the heart of Sotogrande, with its iconic marina and just a stone's throw from Marbella, this residence is much more than a property: it is a re…
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Wohnviertel Villa Noon
Wohnviertel Villa Noon
Wohnviertel Villa Noon
Wohnviertel Villa Noon
Wohnviertel Villa Noon
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Wohnviertel Villa Noon
San Roque, Spanien
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$14,79M
Designed by Fran Silvestre Arquitectos, this residence represents the pinnacle of sustainable luxury and zero consumption living. With precise and elegant architecture, it integrates advanced renewable energy systems, fusing a sophisticated lifestyle with environmental responsibility. This …
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Wohnviertel Adel San Roque
Wohnviertel Adel San Roque
Wohnviertel Adel San Roque
Wohnviertel Adel San Roque
Wohnviertel Adel San Roque
Wohnviertel Adel San Roque
Wohnviertel Adel San Roque
San Roque, Spanien
von
$626,845
New project sitting frontline to the San Roque Club Old Course, on the border of the Costa del Sol, in Cadiz. This stunning new project consists of 32 luxurious four-bedroom townhouses, generously sized designed with meticulous attention to detail. Each of the homes offers a North-South …
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Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
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Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Santa Margarita, Spanien
von
$1,06M
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Wohnviertel Villa Tierra
Wohnviertel Villa Tierra
Wohnviertel Villa Tierra
Wohnviertel Villa Tierra
Wohnviertel Villa Tierra
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Wohnviertel Villa Tierra
San Roque, Spanien
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$5,86M
This is a unique opportunity to acquire an exceptional plot with a building license and an approved villa project. The project has been meticulously designed to integrate perfectly into the natural surroundings, ensuring absolute privacy while offering stunning views of both the sea and the…
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Wohnviertel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
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Wohnviertel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Santa Margarita, Spanien
von
$449,372
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Wohnviertel Villa Oak
Wohnviertel Villa Oak
Wohnviertel Villa Oak
Wohnviertel Villa Oak
Wohnviertel Villa Oak
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Wohnviertel Villa Oak
San Roque, Spanien
von
$10,01M
This exclusive villa is a haven where architecture and nature meet in perfect harmony. Nestled in the heart of a cork oak forest within the prestigious Altos de Valderrama, this unique property stands out for its meticulous design and majestic surroundings. Situated in a gated community wit…
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Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase IV
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase IV
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase IV
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase IV
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Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase IV
San Roque, Spanien
von
$715,582
New apartment development, offering contemporary homes with 1, 2, 3 or 4 bedrooms. All of them have an elegant style and are located in a lush, green garden oasis. No matter which property you choose, you’ll appreciate the state-of-the-art architecture, welcoming design, and unparalleled vi…
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