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Wohnquartier MARINA GOLDEN BAY

Benalmadena, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1505552552
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benalmadena
  • Adresse
    Avenida del Puerto Deportivo, 3 Forever Beach Club

Über den Komplex

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Nestled amidst Benalmadena´s vibrant centre and situated adjacent to its picturesque port, Marina Golden Bay offers the perfect blend of city living and seaside luxury. A distinctive project that will house 33 one-, two- and three-bedroom where elegance meets the horizon.

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Benalmadena, Spanien
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