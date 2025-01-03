  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Benalmadena
  4. Wohnquartier Villa Eco Nordic

Wohnquartier Villa Eco Nordic

Benalmadena, Spanien
von
$1,25M
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39445
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1578694491
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benalmadena
  • Stadt
    Arroyo de la Miel Benalmadena Costa
  • Adresse
    Calle Cordorniz

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
This villa is a two-storey contemporary residence with a basement, designed under the Sismo Building System. The home combines Scandinavian-inspired minimalism with high thermal efficiency, open interior spaces, and panoramic views. The design emphasizes natural light, sustainability, and clean geometric volumes. With a total built area of 213.6 m² and 209.2 m² of usable space, the property sits on a 510 m² plot, providing a perfect balance between spacious interiors and thoughtfully designed outdoor areas. The villa features 3 bright bedrooms and 3 bathrooms, as well as a guest toilet. The heart of the home is its open-plan living and dining area, integrated with a modern fully fitted kitchen with a central island and direct access to the outdoor spaces—ideal for both everyday living and entertaining. Outside, the property boasts two large terraces with panoramic views, perfect for relaxing or enjoying outdoor gatherings. It also includes a private rectangular swimming pool with a solarium area, ideal for making the most of the year-round climate. The basement, with a surface of 86.1 m², includes a practical laundry room and offers multiple possibilities for additional use, such as a leisure room, gym, or storage space. The villa is completed with private parking for two vehicles, ensuring convenience and security. A property that combines contemporary design, spaciousness, and functionality, ideal for enjoying an exclusive lifestyle in a privileged setting.

Standort auf der Karte

Benalmadena, Spanien
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
San Roque, Spanien
von
$624,570
Wohnviertel Villa Sirius
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,82M
Wohnviertel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Santa Margarita, Spanien
von
$1,06M
Wohnviertel The Hills 1
Benahavis, Spanien
von
$15,70M
Wohnviertel La Finca de Jasmine
Benahavis, Spanien
von
$3,01M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa Eco Nordic
Benalmadena, Spanien
von
$1,25M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa Retiro - The Collection
Wohnviertel Villa Retiro - The Collection
Wohnviertel Villa Retiro - The Collection
Wohnviertel Villa Retiro - The Collection
Wohnviertel Villa Retiro - The Collection
Alle anzeigen Wohnviertel Villa Retiro - The Collection
Wohnviertel Villa Retiro - The Collection
San Roque, Spanien
von
$7,17M
Situated in one of the highest and most coveted enclaves in Sotogrande, this stunning new construction villa perfectly combines contemporary architecture, natural surroundings and an unbeatable location. With spectacular open views towards La Reserva, the Mediterranean Sea, the Rock of Gibra…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Anna de Estepona - Townhouses
Wohnviertel Anna de Estepona - Townhouses
Wohnviertel Anna de Estepona - Townhouses
Wohnviertel Anna de Estepona - Townhouses
Wohnviertel Anna de Estepona - Townhouses
Alle anzeigen Wohnviertel Anna de Estepona - Townhouses
Wohnviertel Anna de Estepona - Townhouses
Estepona, Spanien
von
$904,432
Exclusive residential project consisting of 87 homes, located in an excellent residential area of ​​Estepona. The development offers a wide variety of apartment types, including apartments and townhouses. It is located in a peaceful residential area of ​​Estepona, an area with significant u…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Altoasis Phase I
Wohnviertel Altoasis Phase I
Wohnviertel Altoasis Phase I
Wohnviertel Altoasis Phase I
Wohnviertel Altoasis Phase I
Alle anzeigen Wohnviertel Altoasis Phase I
Wohnviertel Altoasis Phase I
Estepona, Spanien
von
$534,980
Exclusive development of 87 single-family homes ready to move into, located in the western part of Estepona, next to the new High Resolution Hospital and right on the golf course. This enclave, undergoing a rapid urban expansion, is establishing itself as one of the most prestigious and pro…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen