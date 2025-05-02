  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Chernogoriya

Chernogoriya

Bar, Montenegro
von
$108,927
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 5799
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Montenegro
von
$175,806
Wohnanlage A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
von
$151,304
Wohnanlage Flayt
Boreti, Montenegro
von
$166,469
Aparthotel Chernogoriya
Bar, Montenegro
von
$130,133
Wohnanlage Brick House by Concord
Ludvika Kube, Montenegro
von
$2,851
Sie sehen gerade
Chernogoriya
Bar, Montenegro
von
$108,927
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Ilino Susan
Wohnanlage Ilino Susan
Wohnanlage Ilino Susan
Wohnanlage Ilino Susan
Bar, Montenegro
von
$153,466
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnfläche 55 m2Es ist möglich, in bar in Europa zu bezahlen!!
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Alle anzeigen Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
, Montenegro
von
$292,920
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 35–76 m²
5 Immobilienobjekte 5
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys – Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Montenegro Projektbeschreibung: Kolasin Valleys schlägt ein neues Kapitel in der Welt des Hotelgeschäfts und der Investitionen in der Bergregion von Montenegro auf. Dieses Ganzjahresprojekt umfasst…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0 – 72.0
314,303 – 578,295
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 76.0
506,632 – 523,383
Kondominium
35.0
208,397
Bauherr
Kolasin Valleys
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Kolasin Valleys
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Montenegro
von
$138,626
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen