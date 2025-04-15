Wohnkomplex Dumidran 149-5

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Die Wohnanlage Dumidran 149-5 ist ein modernes, exklusives Projekt in Tivat, gelegen im Stadtteil Mrčevac, unweit des Stadtzentrums, von Porto Montenegro und dem internationalen Flughafen Tivat.
Das Projekt umfasst nur 5 Wohnungen, was Privatsphäre, Komfort und eine ruhige Wohnatmosphäre garantiert. Der Komplex verbindet moderne Architektur, funktionale Grundrisse und hochwertige Baulösungen, die auf ganzjähriges Wohnen ausgelegt sind.
Infrastruktur der Anlage:
AufzugParkplatz für jede WohnungFahrradabstellraumAbstellraum für Kinderwagen und SportgeräteVideoüberwachungssystemIntelligente Gegensprechanlage mit FernzugriffGepflegtes GeländeLage:
Strand – ca. 600 mFlughafen Tivat – ca. 1 kmZentrum von Tivat – ca. 2 kmPorto Montenegro – ca. 2 kmSupermärkte – ca. 650 mInvestitionspotenzial:
Hohe Nachfrage nach Mietobjekten in TivatVielversprechendes Viertel in der Nähe von Porto MontenegroBegrenzte Anzahl an Wohnungen im ProjektGeeignet für den Eigenbedarf sowie zur Erzielung von Mieteinnahmen
Standort auf der Karte
Mrcevac, Montenegro
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