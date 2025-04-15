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Wohnkomplex Dumidran 149-5

Mrcevac, Montenegro
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ID: 38128
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 29
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Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Dorf
    Mrcevac
  • Adresse
    Dumidran I

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Die Wohnanlage Dumidran 149-5 ist ein modernes, exklusives Projekt in Tivat, gelegen im Stadtteil Mrčevac, unweit des Stadtzentrums, von Porto Montenegro und dem internationalen Flughafen Tivat. Das Projekt umfasst nur 5 Wohnungen, was Privatsphäre, Komfort und eine ruhige Wohnatmosphäre garantiert. Der Komplex verbindet moderne Architektur, funktionale Grundrisse und hochwertige Baulösungen, die auf ganzjähriges Wohnen ausgelegt sind. Infrastruktur der Anlage: AufzugParkplatz für jede WohnungFahrradabstellraumAbstellraum für Kinderwagen und SportgeräteVideoüberwachungssystemIntelligente Gegensprechanlage mit FernzugriffGepflegtes GeländeLage: Strand – ca. 600 mFlughafen Tivat – ca. 1 kmZentrum von Tivat – ca. 2 kmPorto Montenegro – ca. 2 kmSupermärkte – ca. 650 mInvestitionspotenzial: Hohe Nachfrage nach Mietobjekten in TivatVielversprechendes Viertel in der Nähe von Porto MontenegroBegrenzte Anzahl an Wohnungen im ProjektGeeignet für den Eigenbedarf sowie zur Erzielung von Mieteinnahmen

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15.04.2025
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