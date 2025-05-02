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Wohnkomplex Belmondo

Boreti, Montenegro
von
$169,114
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ID: 3803
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Boreti
  • Adresse
    XLIV ulica, s 42 ANATOLIA New Becici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Über den Komplex

Komplex im Herzen der Küste Montenegros - Wohnungen an der Budven Riviera

Panoramablick auf das Meer. Reparaturbereit. Concierge-Service rund um die Uhr.

Der Komplex ist geeignet:

Für Investitionen

Zur Entspannung

Fürs Leben.

 

Montenegro ist vielleicht die beste Wahl fürs Leben. Hier ist unglaubliche Natur, Menschen und Ökologie.

Das Eigentum bildet die Grundlage für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis.

Der Beitritt zur Europäischen Union ist für 2025 geplant.

Zum Zeitpunkt der Abwesenheit kann der Eigentümer das Strafgesetzbuch anweisen, eine Wohnung zu mieten.

Die erwartete Mietrendite für Wohnraum beträgt 8% pro Jahr.

Projektvorteile

Unglaubliche Sicht

Sie erhalten einen Panoramablick auf das Meer - für immer. Hochhausbau ist vor dem Komplex verboten. In den nächsten 10 Jahren einigte sich die Küstenzone auf die Verbesserung und den Bau eines flachen Elite-Familienhotelkomplexes. 

Verfügbarkeit der Infrastruktur

Rund um den Komplex finden Sie:

  • Park
  • Spielplätze
  • Lebensmittelgeschäfte
  • Fitnesscenter
  • Medizinische Kliniken
  • Restaurants und Bars in angemessener Entfernung

Grüner und sicherer Strand

Ein breiter Privatstrand mit sanftem Eingang zum Meer und weichem Sand. Jedes Jahr wird dieser Strand für sein hohes Maß an Ökologie und Sicherheit mit dem hohen internationalen Preis der Blauen Flagge ausgezeichnet. Die Bewohner des Komplexes haben rund um die Uhr eine Reserve an Sitzplätzen und liefern an den Strand und zurück in den Elektrobeutel.

Eigene Tiefgarage

Der Komplex verfügt über zwei Etagen mit Tiefgarage und komfortablem Autolift. Für jede Wohnung sind Parkplätze vorhanden.

Premium-Innenraum vom Designbüro

Die Innenausstattung erfolgt nach dem Konstruktionsbüro für hochwertige Materialien: individuell ausgewählter Marmor, Konstruktionslösungen aus Holz und Stein. Wohnungen werden mit schlüsselfertigen Reparaturen verkauft. Das Smart Home-System von Legrand wurde installiert. Kundenspezifische Konstruktionsreparaturen sind möglich.

Praktische Zahlungsbedingungen: Verkäufe mit einer Zahlung von 8 Jahren sind möglich. Die erste Zahlung – 15%.

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 49.7
Preis pro m², USD 5,922
Wohnungspreis, USD 313,164
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 116.0
Preis pro m², USD 4,408
Wohnungspreis, USD 544,337
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 190.0
Preis pro m², USD 4,493
Wohnungspreis, USD 908,746

Standort auf der Karte

Boreti, Montenegro

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
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Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
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