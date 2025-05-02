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Chernogore

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ID: 5694
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

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Bar, Montenegro

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