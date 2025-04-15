Wohnkomplex Centrale

Centrale — das neue Zentrum des Lebens in Luštica Bay Centrale in Luštica Bay ist ein Viertel, das nicht als klassisches Resortviertel am Meer, sondern als vollwertiges mediterranes Zentrum für das ganzjährige Leben geschaffen wird. Hier ist alles auf den täglichen Komfort ausgerichtet: autofreie Fußgängerzonen, ein zentraler Platz mit Cafés und Restaurants, Geschäfte, Sportinfrastruktur, eine Schule, Erholungsräume und schneller Zugang zu allen Vierteln von Luštica Bay. Im Gegensatz zur Marina Village mit ihrer ausgeprägten Yachthafen-Atmosphäre wirkt Centrale ruhiger und wohnlicher. Es ist ein Ort, an dem das Leben nicht nur im Sommer weitergeht. Morgens geht man hier auf einen Kaffee oder zum Training, abends trifft man sich zum Abendessen, spaziert über den Platz oder verbringt Zeit auf den Terrassen. Was ist Centrale? Das Viertel liegt zwischen der Marina Village und dem zukünftigen Golfkomplex The Peaks und wird allmählich zum zentralen Teil des gesamten Projekts Luštica Bay. Das Projekt umfasst: Wohnresidenzen in verschiedenen Formatengroßzügige öffentliche RäumeFußgängerzonen und PlätzeGeschäfte und Restaurantsinternationale Schulemedizinisches ZentrumSportinfrastrukturErholungszonen und GrünflächenDie Architektur von Centrale ist im modernen mediterranen Stil gehalten: Naturstein, helle Fassaden, offene Terrassen, große Fenster und eine ruhige, natürliche Farbpalette. Das Viertel wird mit Schwerpunkt auf fußgängerfreundlichem Leben gestaltet – breite Fußgängerzonen, minimaler Autoverkehr und viel Grün. Die Bewohner von Centrale erhalten außerdem Zugang zur gesamten Infrastruktur von Luštica Bay: Strände und BeachclubsYachthafen und Uferpromenade5-Sterne-Hotel The Chedi Luštica BayTennis- und Padelplätzezukünftiger Golfclub und GolfakademieSpa- und Wellness-InfrastrukturConcierge-Servicerund um die Uhr Sicherheit und ImmobilienverwaltungFür wen ist Centrale geeignet? Centrale wird von denen gewählt, denen nicht nur die Urlaubsatmosphäre am Meer wichtig ist, sondern auch ein komfortables tägliches Leben in einem modernen Küstenviertel. Hier kann man dauerhaft wohnen, mehrere Monate im Jahr verbringen oder remote arbeiten, während man Zugang zur gesamten Infrastruktur des Komplexes hat. Lage Centrale liegt auf der Halbinsel Luštica in der Nähe von Tivat und der Bucht von Kotor. Flughafen Tivat — etwa 15 MinutenKotor — etwa 20 MinutenBudva — etwa 35–40 MinutenFlughafen Dubrovnik — etwa 1 StundeInvestitionspotenzial Centrale gilt als eines der vielversprechendsten Viertel in Luštica Bay aufgrund des Konzepts eines vollwertigen Wohnzentrums. Während die Marina Village bereits als Küstenviertel am Yachthafen etabliert ist, entwickelt sich Centrale weiterhin aktiv mit Infrastruktur, Gewerbeflächen und der Nachfrage nach ganzjährigem Wohnen. Für Käufer ist dies nicht nur eine Immobilie am Meer, sondern die Möglichkeit, Teil eines neuen mediterranen Viertels zu werden, das sich allmählich in eine moderne Stadt an der Adria verwandelt.