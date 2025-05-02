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Wohnkomplex New collection of residences at The Peaks Luštica Bay

Radovici, Montenegro
von
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ID: 38213
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2777
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 14.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Dorf
    Radovici

Über den Komplex

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Neue Sammlung von Residenzen in The Peaks Luštica Bay!

Die neue Residenzensammlung von The Peaks befindet sich in der Bucht von Luštica, einem der renommiertesten Reiseziele an der Adriaküste. Am Eingang zu Montenegros erster und einziger Golf-Community gelegen, bietet die Anlage eine einzigartige Kombination aus Natur, Premium-Infrastruktur und einem Weltklasse-Lifestyle.

Die Residenzen sind umgeben von wunderschön angelegten Gärten, Wasserspielen und grünen Freiflächen mit Panoramablick auf das Adriatische Meer, die Boka Bay und den Meisterschaftsgolfplatz.

Der Komplex umfasst nur 48 Residenzen in drei niedrigen Wohngebäuden.

Verfügbare Wohnungen umfassen:

· 1-Zimmer-Wohnungen;

· 2-Zimmer-Wohnungen;

· 3-Zimmer-Wohnungen;

· Eine begrenzte Sammlung von Penthäusern.

Das Projekt richtet sich an diejenigen, die Privatsphäre, Komfort und einen hohen Servicestandard in der außergewöhnlichen natürlichen Umgebung Montenegros schätzen.

Komplexe Highlights:

· Befindet sich in Montenegros erster Golf-Community;

· Panoramablick auf die Adria, Boka Bay und den Golfplatz;

· Das größte Schwimmbad in der Bucht von Luštica mit einer Fläche von 400 qm;

· Dedizierter 90 qm Retreatpool;

· Traditionelles Sammelgebiet, inspiriert vom montenegrinischen Erbe;

· Landschaftsgärten und Wanderwege;

· Unterirdische Parkplätze für jede Residenz;

· Maßgeschneiderte Möbellösungen verfügbar.

Golf & Infrastruktur

Die Peaks sind Teil der neuen Golfdestination Luštica Bay und befinden sich neben der Driving Range, den Übungseinrichtungen und dem ClubHouse.

Herzstück des Projekts ist der Gary Player Signature Championship Golf Course, ein 18-Loch-Golfplatz nach internationalem Standard.

Eines der markantesten Merkmale der Entwicklung ist, dass jedes Golfloch Meerblick genießt - ein seltener Vorteil, selbst für globale Golfresort-Standards.

Kaufbedingungen

Käufer profitieren von einem zinslosen Zahlungsplan mit der Möglichkeit, die Zahlungen nach Projektabschluss um bis zu zwei Jahre zu verlängern.

Voraussichtliches Fertigstellungsdatum: September 2029.

Die Peaks-Residenzen stellen eine einzigartige Gelegenheit dar, Immobilien in einer der vielversprechendsten und prestigeträchtigsten Entwicklungen Montenegros zu erwerben, die einen Küstenlebensstil, Meisterschaftsgolf und Premium-Resort-Infrastruktur kombiniert.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Standort auf der Karte

Radovici, Montenegro
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Freizeit

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