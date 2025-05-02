Wohnkomplex Premium complex in the center of Tivat

Premium-Komplex im Zentrum von Tivat.

Ein moderner Premium-Wohn- und Geschäftskomplex im Herzen von Tivat, nur wenige Minuten vom berühmten Hafen von Porto Montenegro entfernt. Das Projekt richtet sich an diejenigen, die einen hohen Lebensstandard, moderne Architektur, entwickelte Infrastruktur und attraktive Investitionsmöglichkeiten an der Adriaküste schätzen.

Die Standardspezifikation der Wohnungen umfasst:

• Designer Gaggenau Küchen;

• Armaturen und Armaturen für Badezimmer von Hansgrohe und Laufen;

• Premium Weitzer Parkett Bodenbelag;

• Einbauschränke;

• Integrierte Klimaanlage;

• Herrliche Aussicht auf das Adriatische Meer, die umliegenden Berge und die prestigeträchtige Marina von Porto Montenegro von den Fenstern und Terrassen.

Infrastruktur und Dienstleistungen:

• Panoramaschwimmbad auf dem Dach;

• unterirdische Parkplätze;

• Professionelles Immobilienmanagement;

• Gated und sichere Gemeinschaft;

• Concierge-Service.

Kommerzielle Infrastruktur:

Der Komplex umfasst 12 Premium-Handelseinheiten, darunter:

• Eine Weinbar und ein gehobenes Restaurant;

• Luxusboutiquen und Premium-Einzelhandelsgeschäfte;

• Ein Gesundheits- und Schönheitszentrum;

• Zahn- und Wellnessdienste;

• Eine Apotheke und wesentliche Dienstleistungen für die täglichen Bedürfnisse der Bewohner.

Moderne Büroräume bieten eine komfortable und prestigeträchtige Umgebung für Geschäfte.

Renommierter Standort:

Der Komplex befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete von Tivat und bietet schnellen Zugang zu allen wichtigen Infrastruktureinrichtungen.

In der Nähe finden Sie:

• Porto Montenegro und seine Weltklasse-Yachthafen;

• Feine Restaurants und charmante Cafés;

• Internationale Luxusmarken und Boutiquen;

• Strände und Uferpromenaden;

• Internationale Flughäfen.

Zahlungsplan:

Ein flexibler stufenbasierter Zahlungsplan ist verfügbar:

• 30% des Kaufpreises bei Vertragsunterzeichnung;

• 25% nach Abschluss der Hauptkonstruktionsarbeiten;

• 25% nach Fertigstellung der Fassade und Installation von Fenstern;

• der Restbetrag bei der Übergabe der Immobilie (schlüsselfertige Phase).

Investitionspotenzial:

Tivat ist einer der am schnellsten wachsenden und vielversprechendsten Immobilienmärkte Europas. Dank der kontinuierlichen Entwicklung der Tourismusinfrastruktur, der starken Mietnachfrage und des stetigen Wertwachstums der Immobilien stellt der Kauf einer Immobilie in diesem Komplex nicht nur eine Chance für ein komfortables Leben an der Küste, sondern auch eine solide langfristige Investition dar.

Diese Entwicklung verbindet moderne Architektur, Premium-Services und eine einzigartige Lage im Herzen der Adria.