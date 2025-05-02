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Wohnkomplex Premium complex in the center of Tivat

Tivat, Montenegro
von
$592,165
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ID: 38156
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2766
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

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Premium-Komplex im Zentrum von Tivat.

Ein moderner Premium-Wohn- und Geschäftskomplex im Herzen von Tivat, nur wenige Minuten vom berühmten Hafen von Porto Montenegro entfernt. Das Projekt richtet sich an diejenigen, die einen hohen Lebensstandard, moderne Architektur, entwickelte Infrastruktur und attraktive Investitionsmöglichkeiten an der Adriaküste schätzen.

Die Standardspezifikation der Wohnungen umfasst:
• Designer Gaggenau Küchen;
• Armaturen und Armaturen für Badezimmer von Hansgrohe und Laufen;
• Premium Weitzer Parkett Bodenbelag;
• Einbauschränke;
• Integrierte Klimaanlage;
• Herrliche Aussicht auf das Adriatische Meer, die umliegenden Berge und die prestigeträchtige Marina von Porto Montenegro von den Fenstern und Terrassen.

Infrastruktur und Dienstleistungen:
• Panoramaschwimmbad auf dem Dach;
• unterirdische Parkplätze;
• Professionelles Immobilienmanagement;
• Gated und sichere Gemeinschaft;
• Concierge-Service.

Kommerzielle Infrastruktur:
Der Komplex umfasst 12 Premium-Handelseinheiten, darunter:
• Eine Weinbar und ein gehobenes Restaurant;
• Luxusboutiquen und Premium-Einzelhandelsgeschäfte;
• Ein Gesundheits- und Schönheitszentrum;
• Zahn- und Wellnessdienste;
• Eine Apotheke und wesentliche Dienstleistungen für die täglichen Bedürfnisse der Bewohner.

Moderne Büroräume bieten eine komfortable und prestigeträchtige Umgebung für Geschäfte.

Renommierter Standort:

Der Komplex befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete von Tivat und bietet schnellen Zugang zu allen wichtigen Infrastruktureinrichtungen.

In der Nähe finden Sie:
• Porto Montenegro und seine Weltklasse-Yachthafen;
• Feine Restaurants und charmante Cafés;
• Internationale Luxusmarken und Boutiquen;
• Strände und Uferpromenaden;
• Internationale Flughäfen.

Zahlungsplan:
Ein flexibler stufenbasierter Zahlungsplan ist verfügbar:
• 30% des Kaufpreises bei Vertragsunterzeichnung;
• 25% nach Abschluss der Hauptkonstruktionsarbeiten;
• 25% nach Fertigstellung der Fassade und Installation von Fenstern;
• der Restbetrag bei der Übergabe der Immobilie (schlüsselfertige Phase).

Investitionspotenzial:

Tivat ist einer der am schnellsten wachsenden und vielversprechendsten Immobilienmärkte Europas. Dank der kontinuierlichen Entwicklung der Tourismusinfrastruktur, der starken Mietnachfrage und des stetigen Wertwachstums der Immobilien stellt der Kauf einer Immobilie in diesem Komplex nicht nur eine Chance für ein komfortables Leben an der Küste, sondern auch eine solide langfristige Investition dar.

Diese Entwicklung verbindet moderne Architektur, Premium-Services und eine einzigartige Lage im Herzen der Adria.

Standort auf der Karte

Tivat, Montenegro
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Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

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