Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL

Die Dienste der Agentur für die Konfrontation des Deals "unter dem Schlüssel" ist für den Käufer frei!!!



Schlüsselfertige Lieferzeit: Anfang 2027. (abhängig von der Füllung des kompletten Sets auf Anfrage der Käufer).



Struktur des Projekts: Villa Fläche von 180 m2. Fläche - ab 500 m2



Die Struktur des Komplexes umfasst 3 Villen mit einer Garage, sowie 3 Villen mit Doppelparkplatz



Ausstattung:

Ausgezeichnete Wohnanlage mit ausgezeichneter Lage. Panoramablick auf das Meer und die Stadt. Privater Pool auf dem Gelände. Modernes Architekturdesign und hohe Bauqualität. Der Preis beinhaltet die Dienstleistungen des Designers und die Standardausstattung der Villa. (Ausstattung der Zimmer - Bodenparkett / Keramikfliesen, Wände und Decken in jeder Farbe ihrer Wahl lackiert. Volle Außenoberfläche - Fassade, Dach, Drains. Alle Engineering-Systeme - Elektriker auf dem Projekt, Kanalisation, Wasser, Einzelkessel für das Haus, Inverter - Multisplit Klimaanlagen in Räumen, warmen Boden in Badezimmern und Gemeinschaftsräumen (außer Schlafzimmer), Lüftungssystem, Videoüberwachung. Badezimmer, Fliesen, Sanitär. Die vordere Terrasse. Darüber hinaus verfügt jede Villa über einen Parkplatz, der zusätzlichen Komfort und Funktionalität bietet. Jedes Haus ist elegant eingerichtet, verfügt über ein modernes Interieur, Oberflächen von hochwertigen Materialien und perfektes Layout. Mögliche Ratenzahlungen zu günstigen Bedingungen.



Ort:

Zu Fuß alle notwendigen Infrastruktur;

Tivat Flughafen und Porto Montenegro - 20 Autominuten;

Die Hauptstadt von Montenegro Podgorica und der Flughafen Podgorica - 50 Minuten mit dem Auto;

Wir helfen Ihnen, eine Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien zu erhalten!!!

Lassen Sie uns Ihnen helfen und mieten!!



Mit unserer Hilfe erhalten Sie ein flüssiges Objekt, das Ihnen Einkommen bringt!

KOSTENLOSE KONSULTATION!!!