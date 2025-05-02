  1. Realting.com
Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$134,965
9
ID: 28643
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se stan od 46m2 na četvrtom spratu. Stan se nalazi kod Krivog Mosta, u blizini marketa Idea. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje sa trpezarijom, 2 spavaće sobe, hodnika, kupatila, terase. Stambena zgrada posjeduje lift.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnanlage v Dobrote
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$93,889
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$182,422
Wohnanlage Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Denovici, Montenegro
von
$523,744
Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$134,965
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Alle anzeigen Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
von
$407,160
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in einem neuen Komplex in der besten Lage der Herceg Novi Riviera, 150 Meter vom Meer und dem Projekt Portonovi. Ein herrlicher Blick auf das Meer, umgeben von unberührter Natur, rund um die Uhr Sicherheit und komplexe Infrastruktur machen Ihren Aufenthalt komfortabel u…
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$140,833
Prodaje se komforan dvosoban stan površine 73m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na mirnoj i atraktivnoj lokaciji u Cetinju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, ostava i terasa.Stan se nalazi na drugom spratu zgrade bez lifta.…
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
