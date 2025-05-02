  1. Realting.com
Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$275,799
ID: 28633
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Potpuno renoviran trosoban stan na prodaju u centru Podgorice.  Stan je površine 95m2 (u LP upisano 86m2). Nalazi se na trećem spratu od ukupno 10. Po strukturi je trosoban, a ima i dvije terase, zasebnu trpezariju sa kuhinjom i ostavu. Grijanje je centralno, parket hrastov. Zgrada ima javni parking.

Podgorica, Montenegro
Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Montenegro
von
$247,867
Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469,444
Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$179,516
Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
von
$316,875
Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Montenegro
von
$524,055
Wohnquartier Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$275,799
Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$338,000
Na prodaju trosoban stan u blizini Central pointa. Stan je smješten na šestom spratu i orjentisan je jugoistočno.Stan je idealnog rasporeda i izuzetno je osvijetljen i prostran. Jedna spavaća soba ima izlaz na terasu i sopstveno kupatilo, dok preostale dvije su u odvojenom bloku gdje se nala…
Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
von
$176,767
Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
