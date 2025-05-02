Wohnquartier Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$129,097
ID: 28492
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Prodaja se jednosoban stan površine 43m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, potpuno nov i nalazi se na mirnoj lokaciji. U cijenu stana je uračunato i parking mjesto.Moguća kompenzacija za dvosoban stan na Cetinju.

