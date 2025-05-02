  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja

Wohnquartier Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja

Podgorica, Montenegro
von
$208,903
;
5
ID: 28150
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

🏡 Na prodaju – dvoiposoban stan od 77m² u Bloku 5, Podgorica Mogućnost kompenzacije za jednosoban stan ili garsonjeru + doplata. 📍 Lokacija bez kompromisaStan se nalazi u najljepšem dijelu Bloka 5, odmah pored parka – savršena kombinacija mira i dostupnosti svih sadržaja. 🏫 Osnovna škola odmah pored zgrade – dijete ide bezbjedno i samostalno. 🏡 Dva vrtića, 🏥 dom zdravlja, tri velika parka i veliko javno igralište za fudbal i košarku nalaze se u neposrednoj blizini zgrade. 🚗 Veliki parking ispred zgradeNe moraš razmišljati o kupovini parking mjesta – dovoljno prostora za više vozila. 🏢 Stan na 9. spratu – zgrada sa 12 spratovaZgrada posjeduje dva lifta – veliki i mali. Ulaz je uredan i redovno održavan.✨ Nova fasada urađena prije godinu dana 🌅 Izvanredan pogled – jedan od najljepših u graduOtvoren pogled ka zelenilu i horizontu, bez zaklanjanja drugih zgrada. Maksimalna privatnost i osjećaj slobode. 🛋️ Funkcionalan rasporedDnevna i spavaća zona su odvojene. Stan je pun dnevnog svjetla i odiše prozračnošću. 📄 📌 Dokumentacija čista– List nepokretnosti 1/1– Bez tereta i ograničenja– Stan odmah spreman za prodaju

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
