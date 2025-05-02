Wohnquartier Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
🏡 Na prodaju – dvoiposoban stan od 77m² u Bloku 5, Podgorica
Mogućnost kompenzacije za jednosoban stan ili garsonjeru + doplata.
📍 Lokacija bez kompromisaStan se nalazi u najljepšem dijelu Bloka 5, odmah pored parka – savršena kombinacija mira i dostupnosti svih sadržaja.
🏫 Osnovna škola odmah pored zgrade – dijete ide bezbjedno i samostalno.
🏡 Dva vrtića, 🏥 dom zdravlja, tri velika parka i veliko javno igralište za fudbal i košarku nalaze se u neposrednoj blizini zgrade.
🚗 Veliki parking ispred zgradeNe moraš razmišljati o kupovini parking mjesta – dovoljno prostora za više vozila.
🏢 Stan na 9. spratu – zgrada sa 12 spratovaZgrada posjeduje dva lifta – veliki i mali. Ulaz je uredan i redovno održavan.✨ Nova fasada urađena prije godinu dana
🌅 Izvanredan pogled – jedan od najljepših u graduOtvoren pogled ka zelenilu i horizontu, bez zaklanjanja drugih zgrada. Maksimalna privatnost i osjećaj slobode.
🛋️ Funkcionalan rasporedDnevna i spavaća zona su odvojene. Stan je pun dnevnog svjetla i odiše prozračnošću.
📄 📌 Dokumentacija čista– List nepokretnosti 1/1– Bez tereta i ograničenja– Stan odmah spreman za prodaju
Standort auf der Karte
Podgorica, Montenegro
