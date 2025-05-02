  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Wohnquartier Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28368
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se jednosoban stan u Central Pointu.Stan se nalazi u prvoj zgradi, ukupne kvadrature 52m2!Kompletno je opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Bar, Montenegro
von
$822
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
von
$1,174
Wohnviertel New residential building in Bar
Bar, Montenegro
von
$2,171
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Alle anzeigen Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolasin, Montenegro
von
$407,357
Etagenzahl 2
Mountain Retreat von Dukley ist ein erstklassiger Komplex im Herzen des beliebten Skigebiets Kolasin. Hier befinden sich die neuen Skizentren 'Kolašin 1450' und 'Kolašin 1600', verbunden mit einer Seilbahn. In 'Kolašin 1450' können Skifahrer und Snowboarder 7 Pisten unterschiedlicher Schwier…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$96,236
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Alle anzeigen Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Provodina, Montenegro
von
$107,441
Etagenzahl 4
Fläche 43–116 m²
44 Immobilienobjekte 44
< p > Live Apartment Complex „ River Side ”in Igalo. Der Komplex befindet sich in der internen Endbearbeitungsphase. Der Start ist für 2022 geplant. < p > Wohnungsvarianten zum Verkauf: < ul > li < Ein > Zimmerwohnungen mit einer Fläche von 39 - 93 m2 ab 87.500 Euro. < li > Zwei - Schlafzimm…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
145,532
Wohnung 2 zimmer
48.0 – 92.0
165,996 – 354,720
Wohnung 3 zimmer
66.0 – 116.0
171,673 – 423,595
Wohnung 4 zimmer
87.0
255,260
Immobilienagentur
eNovogradnja
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen