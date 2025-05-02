  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$140,833
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28553
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju poslednji stan direktno od investitora! Stan se nalazi na cetvrtom spratu novoizgradjene zgrade na Zabjelu! Uz stan dolazi jedno natkriveno parking mjesto pod rampom! Moguca kupovina preko stambenog kredita! 

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$130,866
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnanlage Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
von
$103,336
Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$275,799
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$140,833
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$158,438
Prodaje se opremljen dvosoban stan u samom Centru Grada. Stan je ukupne kvadrature 65m2 i nalazi se na svega 700m od Hotela Hilton.  Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
von
$232,542
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Einzigartige Stadthäuser in einem neuen Wohnkomplex werden in einer malerischen Lage auf der Halbinsel Lushtica angeboten.Der Komplex besteht aus zwei Gebäuden. Das erste Gebäude befindet sich 50 Meter vom Meer entfernt mit einem atemberaubenden Blick auf die Bucht Tivat und die Insel Blumen…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$160,440
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Apartments in einem neuen Komplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und grünen Babin Do Gegend von Budva, bietet malerische Berglandschaften und Meerblick. Seine einzigartige Lage im oberen Teil der Stadt gewährleistet sowohl Privatsphäre und Ruhe, zusammen mit Panoramablick au…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen