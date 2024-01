Emerald Residence

Boreti, Montenegro

Das Harmony Apart Hotel befindet sich im Herzen Montenegros im Elite-Gebiet der Budwan Riviera auf der Halbinsel Zaval, die eine der geschützten Ecken unberührter Natur war. Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten vom Meer und einem sauberen, gepflegten Strand entfernt. Alle Terrassen bieten einen herrlichen Meerblick: entweder in Richtung der authentischen Altstadt von Budva oder Becici Beach und der malerischen Insel St. Stephen, das ist das Markenzeichen des Landes. Unter dem Gebäude befindet sich ein Tunnel, der zum Budva-Damm führt - dem Hauptort zum Wandern entlang des Meeres. Der Parkplatz in der Tiefgarage beträgt 50.000 Euro