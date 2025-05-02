Wohnquartier Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
$822
ID: 28526
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na trećem spratu stambene zgrade, u ulici Crnogorskih Serdara, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Nalazi se u blizni svih važnih sadržaja. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Andere Komplexe
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$739,061
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 99–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxus-Wohnungen mit privaten Pools in einer exklusiven Entwicklung in Tivat.Diese einzigartigen Apartments, die für die anspruchsvollsten Käufer konzipiert sind, verfügen über private Pools und sind Teil eines exklusiven Projekts in einem neuen Stadtteil von Tivat. Dies ist die zweite Phase …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.0 – 134.0
745,243 – 1,23M
Wohnung 3 zimmer
140.0
787,258
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
von
$117,361
Na prodaju veci jednosoban stan u tek gotovoj zgradi u Baru! Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu privatnog kompleksa sa bazenom za stanare! Stan je upisan i zgrada je vec useljiva!Postoji mogucnost kupovine putem kredita! Prodaje se direktno od investitora!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Becici, Montenegro
von
$306,281
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 56–113 m²
3 Immobilienobjekte 3
Fünf-Sterne-Hotel Melia Private Residences in Budva.Verkaufsstart von Apartments im Fünf-Sterne-Hotel Melia – direkt am Wasser in Bečići!Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, eine Residenz am Strand zu besitzen, die von der internationalen Hotelmarke Melia verwaltet wird!Sea-view Apartments b…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0 – 58.0
308,894 – 456,065
Wohnung 2 zimmer
113.0
1,02M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
