  2. Montenegro
  3. Wohnquartier Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Wohnquartier Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Montenegro
von
$587
;
9
ID: 28566
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Über den Komplex

Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

