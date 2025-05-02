  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Wohnquartier Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica

Wohnquartier Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica

M 10, Montenegro
von
$146,701
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28783
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
U novom naselju Verde Village prodaje se jednosoban stan, kvadrature 57.34m2 na drugom spratu. Orjentisan je sjeverno i gleda ka ulazu na trg. Stan ima svoje garažno mjesto, kao i ostavu. Planiran je završetak radova za januar/februar 2025. godine.

Standort auf der Karte

M 10, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$165,244
Wohnviertel Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnanlage (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Budva, Montenegro
von
$264,228
Wohnviertel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
M 10, Montenegro
von
$146,701
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$239,839
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel New residential building in Bar
Wohnviertel New residential building in Bar
Wohnviertel New residential building in Bar
Wohnviertel New residential building in Bar
Wohnviertel New residential building in Bar
Alle anzeigen Wohnviertel New residential building in Bar
Wohnviertel New residential building in Bar
Bar, Montenegro
von
$2,171
Prodaju se stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji u Ilinom - Bar, samo par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine garažnog mesta. Stanovi su različite strukture. Površine jednosobnih stanova: 44,45m2, 56,42m2, 55,71m2. Veličine dvosobnih stanova: …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Izdaje se nov i moderan poslovni prostor površine 42m², smješten u prizemlju nove luksuzne zgrade u naselju Zagorič, Podgorica, na 150m od Vezirovog mosta. Struktura: ulazni hodnik, dvije odvojene prostorije, moderno opremljeno kupatilo i prostrana terasa. Obje prostorije imaju izlaz na tera…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen