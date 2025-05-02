  1. Realting.com
  Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
;
5
ID: 28182
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se moderno namjesten jednosoban stan povrsine 45m2 u ulici Ksenije Cicvaric.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.Cijena: 600€

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
