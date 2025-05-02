Wohnquartier Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

  1. Realting.com
  Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$469
;
5
ID: 28502
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan u Momisicima u sklopu kuce!Stan je okrecen i sredjen za useljenje!Posjeduje zaseban ulaz!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Wohnviertel One bedroom apartment in Verde Village
Wohnviertel One bedroom apartment in Verde Village
Wohnviertel One bedroom apartment in Verde Village
Wohnviertel One bedroom apartment in Verde Village
Wohnviertel One bedroom apartment in Verde Village
Wohnviertel One bedroom apartment in Verde Village
Wohnviertel One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Montenegro
von
$146,701
One bedroom apartment of 57.34m2 on the second floor is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and faces the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$119,414
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Ein neuer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im Zentrum von Tivat, 400 Meter von Porto Montenegro. Dies ist der perfekte Ort für diejenigen, die in der Stadt Tivat mit seiner Infrastruktur und kulturellen Leben leben möchten, während in einem ruhigen und grünen Bereich.Zu Fuß erreichen Si…
Wohnviertel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$211,250
Predstavljamo vam nov, neuseljavan stan vrhunske izrade i dizajna, u jedinstvenom kompleksu koji spaja moderan stil života i sve što vam je potrebno — na dohvat ruke.Stan je ukupne kvadrature 61m2 i nalazi se na 7. Spratu luksuznog kompleksa!Novi lifestyle u najbrže rastućem dijelu grada – i…
